18-годишен ученик е пострадал при побой пред гимназия в Търговище. Младежът е изгубил временно съзнание вследствие на нанесените му удари, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 15 октомври около 12:40 часа пред учебното заведение, в което учи пострадалият.

В резултат на нападението на ученика е причинена средна телесна повреда, изразяваща се във временна загуба на съзнание.

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След незабавни издирвателни действия полицаите установили двама заподозрени за побоя – 19-годишен младеж и непълнолетно момче, и двамата от село Буховци.

Те са задържани за срок до 24 часа в Районното управление в Търговище.

По случая е започнато разследване за причиняване на средна телесна повреда.