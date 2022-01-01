11-годишно дете е било бито с камшик от други деца в Бобошево, съобщиха от полицията.
Сигналът е подаден от училищното ръководство в града.
Пореден случай на агресия: Бой между деца в Монтана
По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление-Дупница.
За случая е уведомен дежурен прокурор.
Сигналът е подаден от училищното ръководство в града.
Пореден случай на агресия: Бой между деца в Монтана
По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление-Дупница.
За случая е уведомен дежурен прокурор.