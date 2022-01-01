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11-годишно дете е било бито с камшик от други деца в Бобошево, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден от училищното ръководство в града.

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По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление-Дупница.

За случая е уведомен дежурен прокурор.

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