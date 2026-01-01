34-годишен мъж от Трявна е със счупен крак след сбиване между шофьори в село Самоводене, Великотърновско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 15 октомври сутринта, след като двама водачи се засекли на пътя. Между тях възникнал спор, който прераснал във физическа саморазправа.

Сигналът до полицията е подаден около 7:30 часа.

Пристигналите на място служители на реда установили, че 34-годишният мъж е получил средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на крака.

Като съпричастен към случая е установен 44-годишен мъж от Габрово, който е задържан за срок до 24 часа.

По случая е започнато разследване.