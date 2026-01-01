Полицаи задържаха 20-годишен мъж за хулиганство, съобщиха от МВР.

Около 00:30 часа снощи на паркинга на зала „Арена Шумен“ между двама мъже на 20 и 19 години възникнал скандал. По време на конфликта по-големият мъж е нанесъл удар с юмрук в областта на лицето на 19-годишния, след което е произвел изстрел с газов пистолет във въздуха.

Мъж стреля с пушка по време на скандал между група хора в Шумен

След подаден сигнал за непристойните действия към паркинга на залата е насочен полицейски екип.

Извършителят е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

По случая е започнато разследване.