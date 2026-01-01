Ски зона Банско запазва промоционалните цени на сезонните и целогодишните лифт карти за зимния сезон 2026/2027. Картите се продават на обявените цени до 1 декември 2026 г., включително.

Сезонната карта за възрастни струва 870 евро, за студенти, ученици от 12 до 18,99 години и пенсионери до 74,99 години - 820 евро. Цената за деца от 7 до 11,99 години е 460 евро, а за деца до 6,99 години и пенсионери на възраст 75 и повече години - 55 евро. Посочените цени важат както за сезонните, така и за целогодишните карти. Целогодишна карта обаче се предлага само на членове на Bansko Loyalty Club. Промоционалните карти се продават в магазините MAXSPORT в София и Банско, както и на касите на „Юлен“ АД при началната станция на кабинковия лифт в Банско.

Картите осигуряват достъп до ски лифтовете в рамките на работното време на ски центъра. Включени са планинска застраховка и възможност за ползване на коридор за бърз достъп до кабинковия лифт през зимния сезон. За картите не се предвиждат допълнителни отстъпки.

По предварителен график зимният сезон в курорта ще продължи от 1 декември 2026 г. до 11 април 2027 г. включително. „Юлен“ АД си запазва правото да променя началната и крайната дата в зависимост от метеорологичните условия, снежната покривка и други непредвидени обстоятелства.