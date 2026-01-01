При съвместяването на грижите с работата 79,3 на сто от заетите българи, грижещи се за свои деца, внуци или роднини, не изпитват никаква трудност, свързана с работата. Това сочат данни от изследването на Националния статистически институт (НСИ) "Съвместяване на професионалния и семейния живот - Модул към Наблюдение на работната сила през 2025 година", публикувано на интернет страницата на институцията. Проучването е съфинансирано от Европейската комисия.

Според резултатите от модула хората, които се грижат за свои или на партньора деца до 14 навършени години, са 913 500 (19,7 на сто от анкетираните на 18 - 74 г.), от тях 772 000, или 84,5 на сто, са заети.

Услуги за гледане на деца (детски ясли и градини, занимални, професионални детегледачи и др.) ползват 57,4 на сто от хората, които се грижат за свои или на партньора деца.

От хората, които не използват услуги за гледане на деца за някое или за всички деца, 48,9 на сто се грижат за тях сами или заедно с партньора (съпруг, съпруга).

Хората, грижещи се редовно за роднини на 15 и повече навършени години с крехко здраве, болни или с увреждания, са 463 000, от тях 61,9 на сто са заети.