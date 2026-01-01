57-годишна жена от Разлог стана жертва на инвестиционна измама, след като непознат, представил се за борсов посредник, я убедил, че може да спечели пари от търговия на стоковата борса. В резултат на измамата тя загубила около 3000 евро, съобщиха от полицията.

По данни на МВР комуникацията между жената и мнимия посредник се осъществявала чрез мобилно приложение в периода от юли до 14 август 2026 г.

На 15 октомври потърпевшата подала сигнал в Районното управление в Разлог.

По случая е образувано досъдебно производство.