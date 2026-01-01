Няма сигнали от собственици, че са им искани пари за извозване или освобождаване на техните автомобили, пострадали при катастрофите на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември. Това съобщи на брифинг пред журналисти директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР – Ямбол, старши комисар Добрин Димитров. „Имаме два сигнала при нас, но те са от браншовите организации“, уточни той.

Брифингът се състоя до базата в ямболското село Веселиново, където се съхраняват голяма част от автомобилите, участвали в произшествията.

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На въпрос защо точно тази база е избрана, старши комисар Димитров отговори, че няма друга близка база с такъв капацитет, която да е охраняема и в която могат да се поберат толкова много автомобили едновременно.

Директорът на Областната дирекция на МВР посочи, че в базата се съхраняват и 20 автомобила, които са веществени доказателства и могат да бъдат освободени само след разрешение на следователя по делото и на наблюдаващия прокурор.

Всички останали автомобили могат да бъдат взети от техните собственици, уточни старши комисар Димитров.

„Бяхме уверени от собственика на базата, че той ще съхранява автомобилите напълно безплатно и извозването до базата е напълно безплатно“, каза още Димитров. Безплатно ще бъде получаването на автомобилите, когато хората дойдат да си ги получат с осигурена от тях пътна помощ и работници, които могат да претоварят стоките в осигурени от тях превозни средства, добави той.

Той допълни, че няма срок, в който собствениците трябва да вземат своите вещи и превозни средства, но това трябва да се случи по най-бързия начин. „Това са множество автомобили с ремаркета, с влекачи, в ужасно състояние са автомобилите“, каза той и добави, че голяма част от тях са абсолютно неподвижни.

„Докато заседаваше оперативният щаб, сформиран на мястото на тежкото пътнотранспортно произшествие, бяха обсъдени възможностите. И както каза комисар Димитров – това беше най-близката база, чисто логистично, която можеше да побере в голяма степен, ако не и всички автомобили, пострадали при произшествието“, коментира началникът на сектор „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Ямбол, комисар Любомир Донев. По думите му базата е снабдена с видеонаблюдение и се намира на достатъчно комуникативно място, което улеснява както извозването на автомобилите до нея, така и получаването им от собствениците.

В базата има постоянно присъствие на един полицейски екип, а друг екип непрекъснато дежури в близост до селото и района на базата, допълни началникът на сектор „Охранителна полиция“.

До момента няма информация дали собственици на автомобили вече са си ги взели. „Вчера и днес хора идват да си вземат основно лични документи и вещи. Нямаме човек, който да е заявил желание да си вземе автомобила. Възможно е да са идвали собственици на автомобили, които са веществени доказателства и все още не са освободени“, коментира комисар Донев.