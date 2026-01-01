На борда на два петролни супертанкера избухна пожар, докато те преминаваха през Ормузкия проток , заяви днес Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран от Франс прес.

АФП отбелязва, че този стратегически морски път е арена на постоянно напрежение между Техеран и Вашингтон.

"През изминалата нощ два петролни танкера, извършващи нарушение, претърпяха инцидент, след като се отклониха от позволения маршрут в Ормузкия проток и бяха извадени от строя с мощен взрив", се посочва в изявление на КГИР.

Корпусът не уточни въпреки това нито имената на плавателните съдове, нито чия собственост са те.

"Двата супертанкера са превозвали общо над четири милиона барела петрол. В момента те горят поради сляпото им доверие в американската армия, която трябваше да ги пази", допълни КГИР.

През последните няколко седмици зачестиха информациите за избухване на пожар на борда на кораби, за които по-късно по сведения на Техеран стана ясно, че са се натъкнали на мини въпреки уверенията на Вашингтон, който заяви, че протокът е до голяма степен разминиран.

Иран претендира за контрол над морския път със стратегическо значение, където преди войната преминаваше една пета от световния износ на петрол. Той напада редовно също така кораби, които се опитват да преминат Ормузкия проток без неговото разрешение. От своя страна САЩ наложиха морска блокада на иранските пристанища и ескортират петролни танкери покрай бреговете на Оман, припомня АФП.