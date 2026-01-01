Община Пловдив обяви конкурс за директор на Общински институт „Старинен Пловдив“. Бъдещият ръководител ще бъде избран за срок от четири години и ще отговаря за цялостната организация, управление и контрол на дейността на института.

Кандидатите трябва да притежават магистърска степен и минимум три години професионален опит в съответното направление. Допускат се специалисти с образование в областта на историята, археологията, културологията, правото, администрацията, икономиката, туризма, консервацията и реставрацията, както и архитектурата със специализация в опазването на недвижимото културно наследство.

Предимство ще имат кандидатите с опит в опазването на културното наследство, разработването и реализирането на проекти, както и с чуждоезикови и компютърни умения.

Конкурсът ще премине през два етапа - защита на концепция за развитието на института през следващите четири години и събеседване.

Кандидатите трябва да представят концепция в обем до 10 страници, която да включва анализ на настоящото състояние на института, идеи за развитието му, мерки за опазване на културното наследство и насърчаване на устойчивия туризъм.

Документът трябва да съдържа още конкретни цели, приоритети и визия за финансовото и организационното управление. Срокът за кандидатстване е един месец от публикуването на обявата в местен вестник и на официалния сайт на общината.

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“ №1 - всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.