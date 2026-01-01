Скръб в сливенското село Самуилово след трагедията на АМ „Тракия“. Четирима жители на селото са сред загиналите в тежката верижна катастрофа. Трима от тях са от едно семейство – мъж, съпругата му и нейната майка.

Четвъртата жертва е 30-годишният Иван – млад баща, който оставя съпруга и дете на една годинка. Хората в Самуилово са в шок, а близките търсят сили да понесат загубата.

Трагедията на АМ „Тракия“: Четирима от загиналите са от село Самуилово, трима от тях – от едно семейство

Красимир Кръстев е кмет на селото, което е с около 2500 жители. Пред NOVA той каза, че общинският кмет Стефан Радев ще предложи еднократна помощ в размер на 2000 евро на семействата на загиналите. Той сподели, че „толкова погребения в един ден никога не е имало в селото”.

Кръстев каза още, че информацията за загиналите са получили от хора от населеното място, официални данни не е имало. За Иван разказа, че е отивал на работа, като в колата е пътувал още един негов колега, който също е загинал. За загиналото семейство каза, че са водели по-възрастната жена на лекар.

Разходите за погребенията ще бъдат поети от митрополит Арсений, който ще води и опелата.

"Карайте внимателно, човешкият живот е важен. Дано това, което на нас се случи, не се повтаря", призова още кметът.