Метростанция „Цар Борис III“ е затворена за пътници по технически причини от 12:20 часа днес, 12 ноември. Ограничението ще продължи три часа.

През това време влаковете на метрото ще преминават през станцията, без да спират на нея.

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За възстановяването на нормалната работа на метростанцията пътниците ще бъдат информирани своевременно, заявяват от „Метрополитен“ ЕАД.

БТА

Причината за затварянето е паднала таванна облицовка, която препречва единствения вход към метростанцията, уточниха за БТА от „Метрополитен“.

От снимки в социалните мрежи също става ясно, че се е срутила козирката на метростанцията. Поставени са ограждения.

Нели Митева / Фейсбук

Кметът на район „Красно село“ Цвета Николаева съобщи, че няма пострадали хора.

"Днес около 11:00 ч. е настъпило срутване на част от окачения таван в преддверието на метростанция „Красно село“. При инцидента няма пострадали хора. Метростанцията е обезопасена и всички входове са затворени. Тя ще бъде отворена отново след демонтирането на компрометираната конструкция на тавана и пълното обезопасяване на пространството.

По първоначална информация са се откъснали елементи от конструкцията на окачения таван, закрепени към плочата. Предполагаемата причина е т.нар. бутален ефект – промяната в налягането на въздуха при преминаването на влаковете. Извършихме проверка на място и изготвихме констативен протокол. Благодаря за бързата реакция и съдействието на екипите на „Метрополитен“ и полицията. Безопасността на гражданите е на първо място", пише тя.

БГНЕС