Снимки на спящи и играещи компютърни игри полицаи на дежурство в софийското метро разпространи общинският съветник от "Да, България" Симеон Ставрев. Той заяви, че е изпратил официални въпроси до “Метрополитен” с искане за повече информация по случая.

“Получих сигнал със сериозни твърдения за полицаи, ангажирани с охраната на софийското метро, които по време на дежурство спят, играят компютърни игри и дори се събират и употребяват алкохол в нощни смени. Подчертавам ясно - това е непотвърдена към момента информация, но сигналът е придружен със снимков материал и е твърде сериозен, за да бъде подминат с мълчание. Ще настоявам за проверка и прозрачност и ще информирам публично за резултатите”, каза Ставрев.

Общинари твърдят, че се готви смяна на шефа на столичното метро

Представителят на ДБ е категоричен, че ако дори част от подадения сигнал се окаже вярна, това би било тежък институционален провал.

“Причината да реагирам незабавно е проста - софийското метро не е мол или квартален паркинг, а обект от значение за националната сигурност. Сигурността там не е формалност, а въпрос на живот, обществен ред и държавна отговорност. Говорим и за пари, които всичко ние плащаме, за да има сигурност, а не спящи дежурни. Когато става дума за националната сигурност, тишината не е неутрална - тя е съучастие”, заключи Ставрев.

В официална позиция от “Метрополитен” подчертаха, че охраната на столичното метро се осъществява от Министерството на вътрешните работи:

"Метрополитен" ЕАД е стратегически обект от значение за националната сигурност на Република България и е част от критичната инфраструктура, за това на основание чл. 92, ал. 1 от ЗМВР, охраната се извършва от служители на Министерство на вътрешните работи.

МВР осъществява охрана на тези обекти с полицейски органи, както и контрол върху дейността и изпълнение на служебните им задължения.

Сигурността на пътниците винаги е приоритет за "Метрополитен" ЕАД и се осъществява чрез 24-часово видеонаблюдение и бърза реакция при инциденти, съвместно с МВР.

"Метрополитен" ЕАД е изпратил запитване до вътрешното министерство, с искане за проверка на изнесената информация и след получаването на отговора, ще отговори официално по темата".