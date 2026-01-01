Високотехнологична лаборатория за анализ на походката и движението беше открита в Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ в София. По думите на заместник-министъра на здравеопазването Николай Вълов, тя е единствената по рода си не само в България, но и на Балканския полуостров.

Лабораторията позволява на специалистите да измерват точно нарушенията в движението. Така могат да планират лечението според нуждите на всеки пациент и да проследяват резултатите от него.

„Особено важно е приложението на тази технология при деца с церебрална парализа и пациенти с нарушения в походката и двигателната функция, за които навременната диагностика и правилното планиране на терапията имат съществено значение за подобряване на качеството на живот“, посочи заместник-министърът.

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Системата се използва в ортопедията, неврологията, рехабилитацията и спортната медицина. При децата с церебрална парализа анализът показва как се движат ставите и как работят мускулите във всяка фаза на крачката. С тази информация медицинският екип може да планира терапията по-прецизно и да види как се променя движението на детето след лечението.

Средствата за закупуване на системата са осигурени от Медицинския факултет на Медицинския университет – София. Лабораторията ще служи и за научни изследвания в областта на диагностиката и рехабилитацията.