Първа копка бе направена днес за изграждането на нов Център за лъчетерапия и радиохирургия към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – проект с ключово значение за развитието на високоспециализираната онкологична помощ в страната, съобщиха от Областна администрация на област София.

Реализацията на проекта стана възможна след като Областната администрация на област София приключи процедурата и учреди право на строеж върху държавен имот в полза на лечебното заведение, с което се създадоха необходимите административни условия за започване на строителството.

Проектът се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост и предвижда изграждането на нов корпус за нуждите на центъра, както и осигуряване на финансиране в размер на

5,1 млн. евро за закупуване на линеен ускорител за лъчетерапия – високотехнологично медицинско оборудване, което ще позволи прилагането на съвременни и щадящи методи на лечение. В изграждането на сградата и реализирането на проекта участва и държавата чрез принципала на болницата – Министерството на земеделието и храните, с финансов принос в размер на 2,8 млн. евро.

„Това е пример как чрез навременни административни решения и добро институционално взаимодействие могат да се създадат реални условия за проекти с висока обществена стойност. Изграждането на този център е важна стъпка към по-добър достъп на пациентите до модерно лечение и към устойчивото развитие на здравната система“, заяви областният управител на столицата Стефан Арсов.

Областната администрация ще продължи да работи последователно за предоставяне и управление на държавни имоти в подкрепа на значими публични проекти, които допринасят за подобряване на качеството на живот и здравните услуги за гражданите.