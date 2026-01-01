Мечка, която рови в контейнера пред блока. Кошери, обърнати за една нощ. Видео от телефон, на което животното спокойно пресича селската улица. Такива кадри и сигнали зачестиха през последните седмици и вече не изненадват никого в планинските райони. Есента е сезонът, в който мечките ядат най-много. Преди да легнат за зимен сън, те трупат мазнини и търсят храна почти денонощно. А когато в гората не стига, тръгват натам, където храната се намира лесно - към хората.

За повечето от нас срещата с мечка е нещо, което сме виждали само по телевизията. Затова и малко хора знаят как да постъпят, ако се окажат на няколко метра от нея. Експертите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) напомнят какво можем да направим, за да не привличаме животните, и как да реагираме, ако все пак ги срещнем.

Защо мечките слизат при хората

Есента е сезонът, в който мечките ядат най-много. Преди да легнат за зимен сън, те трупат мазнини и търсят храна почти денонощно. Когато в гората няма достатъчно жълъди, буков жир и плодове, животните тръгват натам, където храната се намира лесно. А такова място често е контейнерът за смет в края на селото.

Причините за появата им в населените места са сложни, но достъпът до отпадъци и храна е сред най-важните, посочват от МОСВ.

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Как да не привличаме мечките

Експертите на министерството съветват:

►Не оставяйте хранителни отпадъци навън. Затваряйте капаците на контейнерите. Миризмата на храна привлича животните отдалеч.

►Пазете домашните животни и пчелините. В районите, където живеят мечки, кошарите и кошерите трябва да са добре оградени. Електрическите огради например са ефективен начин да се пазят пчелините.

►Сметищата трябва да бъдат оградени така, че дивите животни да нямат достъп до отпадъците.

►Никога не хранете мечки, особено малки мечета. Така те свикват с хората, губят естествения си страх и започват да свързват човешката миризма с лесна храна. Това е пътят към опасни срещи и щети.

Какво да правим, ако срещнем мечка

Запазете спокойствие и не правете резки движения.

Не се приближавайте до животното и не се опитвайте да го снимате.

Отстъпете бавно назад, без да изпускате мечката от поглед. Не заставайте на пътя ѝ за бягство. Тя трябва да има накъде да си тръгне.

Говорете тихо и спокойно. Така показвате, че не сте заплаха.

Не бягайте. Бягството може да предизвика мечката да ви гони, а тя е много по-бърза от човек.

Не хвърляйте предмети по нея и не се опитвайте да я прогоните.

Бъдете особено внимателни, ако видите малки мечета. Майката е наблизо и може да реагира защитно.

Ако видите мечка в населено място, подайте сигнал на телефон 112.

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Мечката е част от нашата природа

От МОСВ напомнят, че кафявата мечка е естествена част от българската природа. Тя е защитен вид, а присъствието ѝ показва, че природната среда е добре запазена и екосистемите работят. Балканите са сред малкото места в Европа, където все още живеят мечки и други едри хищници.

„Да пазим природата, но и да бъдем отговорни към собствената си безопасност“, призовават от министерството.