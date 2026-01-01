Мечка е била забелязана днес в близост до Симеоновския лифт, в района на хижа „Северина“ на Витоша. За това съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС), като призоваха хората да запазят спокойствие и да бъдат внимателни при разходките си в района.

Мястото се намира в близост до резерват „Бистришко бранище“, където присъствието на мечки е напълно естествено, посочват спасителите.

От ПСС напомнят на туристите да се движат на групи и да издават достатъчно шум, докато преминават през гората, за да избегнат изненадваща среща с дивото животно. При евентуален контакт с мечка съветът е хората да се отдалечават бавно, без резки движения и без да обръщат гръб на животното.

"Движете се на групи или вдигайте шум, който се чува поне на 30 м. Слушайте музика, пейте и т.н. Ако не е предизвикана, мечката няма да ви нападне! В случай на среща, се отдалечете бавно на заден ход с лице към мечката, като не я гледайте в очите", съветват те.

„Няма място за паника“, успокояват още планинските спасители, като подчертават, че мечките обикновено избягват срещите с хора.

В края на съобщението си спасителите добавят и доза хумор, като напомнят, че при нужда от помощ туристите могат да се обадят на телефон 112 и от ПСС "веднага ще донесат тоалетна хартия".