Никола Цолов няма да кара в Рейсинг Булс през следващия сезон във Формула 1, след като от отбора обявиха, че ще запазят настоящия си състезателен тандем Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад. Така българският пилот ще трябва да търси различен път към пробив в най-престижния автомобилен шампионат.

Отличното представяне на Цолов в тестовете с Рейсинг Булс и във Формула 2 постави под съмнение бъдещето на Лоусън в последните месеци, но новозеландецът също постига резултати. Той започна трети в Бразилия миналата седмица и завърши седми, което му отрежда 89 точки във Формула 1.

„Изключително щастлив съм, че ще остана в Рейсинг Булс през следващия сезон. Направихме силна година и отборът вложи много в създаването на бърз автомобил, който аз обичам да карам. Гордея се, че съм част от исторически сезон, в който се борим за петото място в класирането при конструкторите. Това е доказателство за добрата работа и в завода, и на пистата“, заяви Лоусън, цитиран от Ф1.

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В момента Цолов прави втората си серия тестове на болида на Рейсинг Булс от миналата година, като българинът е на пистата „Хунгароринг“. Отборният директор Алан Пермейн заяви след включването на българина в първата свободна тренировка в Мексико, че отборът продължава да търси правилното решение, а днес бе обявено, че тимът се е спрял официално на Лоусън.

„Доволни сме, че ще продължим с Лиъм и Арвид за 2027 г. И двамата демонстрираха качествата и потенциала си. Доволни сме от техния прогрес и индивидуално, и като съотборници. Нямам съмнения, че това е най-добрата двойка пилоти за нас, защото те са и опитни, и амбицирани“, каза Пермейн.

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Със съобщението си от днес Рейсинг Булс затвори една от последните вратички за българина към титулярно място във Формула 1 за 2027 г. Хаас все още не са обявили дали ще продължат и занапред с Оливър Берман, а едно от местата в Кадилак продължава да бъде под въпрос. Серхио Перес подписа дългосрочен договор с американския тим, но бъдещето на Валтери Ботас остава несигурно. Фаворит за тази позиция обаче е тестовият пилот Колтън Хърта, който успя да се сдобие със Суперлиценз.