Поклонението пред Вежди Рашидов в Народния театър „Иван Вазов“ в София събра стотици близки, приятели, колеги и представители на културния и обществения живот, за да отдадат последна почит на именития български скулптор и общественик, който почина на 74-годишна възраст след кратко боледуване.

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Почина Вежди Рашидов

"Скъпи маестро, днес твоите ръце вече почиват, но това, което извая, винаги ще говори за твоята памет", каза президентът Илияна Йотова.

Ние, обикновените хора, преминаваме през света тихо, често пъти на пръсти. Но има и хора сред нас, които оставят след себе си много дълбоки следи, каза Йотова. Вежди Рашидов е от вторите - не само дълбоки следи в бронза, камъка и глината, а и в човешките отношения, допълни тя.

„Днес, под този купол на Народния театър „Иван Вазов“, се разделяме не само с големия български скулптор, с политик, с общественик, с държавник. Днес се разделяме с цяла една епоха в българската култура, която той изпълваше изцяло със своето присъствие, със своята критична мисъл, с често пъти отправяни към нас оценки, които може би не ни харесваха, но знаехме, че са искрени“, каза Йотова.

Трудно е започнал неговият път с ранната загуба на майка му. Тези тежки уроци сложиха отпечатък завинаги върху неговата съдба и го направиха много силен човек, каза още президентът. Йотова го определи като „човек, който никога не се задоволяваше да гледа повърхността, а винаги да търси смисъла под нея“.

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С присъщата си енергия влезе в политическия и обществения живот на страната. Това беше човекът, който искрено вярваше, че гръбнакът на всяка една нация е нейната култура и правеше всичко възможно да развива културата ни, каза президентът. Правеше го толкова искрено и с такава любов, че всеки можеше да завиди, каза Йотова.

Влезе като председател на Народното събрание, народен представител, като министър с присъщата си емоция. Не понасяше фалша и понякога оставаше и неразбран, каза Йотова. Трудно е в такъв момент да се говори, защото човек си казва: "Трябва ли да загубиш една личност, за да осъзнаеш какво място е заемала в живота ти", допълни президентът.

„За нас ти ще останеш човекът с голямото сърце. Човекът, който винаги се обаждаше тогава, когато ни е най-трудно. Човекът, който подаваше ръка на младите творци, защото вярваше в техния талант. Човекът, който вярваше в човешкото приятелство и че то ще пребъде и никога няма да угасне“, каза Йотова.

Не вярвам, че смъртта може да отнема хора като теб. Не вярвам, че животът приключва тук, защото светлината на твоите творби винаги ще е с нас, а ти ще продължаваш да бъдеш в разговорите на хората, които толкова те обичахме и тайничко, дори когато не си пред очите ни, ще продължаваме да се съветваме с теб, завърши държавният глава.

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Господин Вежди Рашидов остави дълбока следа, каза и председателят на парламента Михаела Доцова.

"България е признателна за творчеството, което ни остави Вежди Рашидов и с голяма благодарност за всяка негова стъпка, за всеки негов издялан камък, за всичко, което остави в българското творчество. 74 години той извайваше със своите ръце, но и 74 - със своята душа. Той направи всичко възможно, за да опази българската култура", каза още Доцова.

“Господин Рашидов имаше най-голямото сърце. Той беше приятел на всички. Той винаги протягаше ръка и колкото и трудно да му беше, той рядко мислеше за себе си, предимно даваше на останалите”, каза още председателят на парламента.

“Освен голям български общественик, оставил следа и в българското общество, господин Рашидов остави дълбока следа в българската политика, защото той остави за културата не само издяланото с ръцете, но и с политическите решения, които мъдро отстояваше в периода, в който два мандата бе министър на културата, няколко мандата бе народен представител, но и в 48-то Народно събрание пое тежката задача за политическата и обществената отговорност и ръководи парламента”, каза още Михаела Доцова.

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Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012 – 2017 г., заяви пред журналисти, че за него Вежди Рашидов не умира, а отива в едно друго измерение.

„Той остава жив в сърцата ни, в умовете ни. Той остава жив със своя дух, със своето наследство, със своите дела и с това, което той направи с ръцете си“, добави той и разказа: „Никога няма да забравя как това беше човекът, който направи изложба в най-великия музей за изкуства на планетата – музеят „Роден“ в Париж, и направи така, че двама президента – аз имах тази гордост, и президентът на Франция Оланд, да посочим на целия свят богатствата на тракийската култура и тракийското наследство.“ По думите му Вежди Рашидов беше преди всичко човек с голямо „Ч“ и истински приятел. „Човек, който милееше за България и всички ние трябва много да се гордеем с това, че той вдигна културата и изкуството, амбицията на България в сферата на изкуството на едно друго ниво“, допълни Плевнелиев.

Министърът на културата Евтим Милошев отбеляза, че Вежди Рашидов беше човек, който живя в голям мащаб – и в изкуството, и в живота, и в приятелството.

„Това е човек, който оставя ярка диря в културния живот на страната и далеч зад границите на нашата страна. Нека да отдадем памет на човек, който милееше за България, който милееше за българската култура, който даде много на културата и на обществото ни. Поклон! Вечна му памет“, заяви Милошев.

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Рашидов оставя след себе си десетилетия творческа дейност, международно признание и ярка следа в обществения и политическия живот на България. Негови скулптурни произведения са представяни в изложби у нас и в чужбина, а творби се съхраняват в музейни и частни колекции в Европа, Азия и Северна Америка.

Роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград, той завършва Художествената гимназия „Илия Петров“ в София, а през 1978 г. – специалност „Скулптура“ в Националната художествена академия при проф. Димитър Даскалов. През 1981 г. получава голямата награда на Ватикана на името на Данте Алигиери в Равена за творбата „Вратата на Рая“. През 2004 г. е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките.

Сред разпознаваемите му произведения са монументите „Джон Ленън“ и „Ключът на София“, както и статуетките за отличията „Златната роза“ на кинофестивала във Варна и „Сирак Скитник“ на Българското национално радио.

Политическата му кариера започва през 2009 г., когато е избран за народен представител от ГЕРБ. Два мандата е министър на културата – в първото и второто правителство на Бойко Борисов. Бил е председател на парламентарната Комисия по културата и медиите, а от октомври 2022 г. до февруари 2023 г. оглавява 48-ото Народно събрание.

Вежди Рашидов беше личност със силно присъствие в българския културен и обществен живот. Освен със собственото си творчество той беше ангажиран и с популяризирането на други български художници чрез изложбите в галерия „Вежди“.

С кончината му България губи творец с международно признание и общественик, оставил своя отпечатък в няколко десетилетия от съвременната история на страната.

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