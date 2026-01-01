Разбиха две наркооранжерии в Севлиевско, съобщиха от МВР.

МВР

Служители на ГДБОП откриха оранжериите за отглеждане на растения от рода на конопа в хода на специализирана операция, проведена на територията на община Севлиево на 10 ноември.

МВР

Извършени са претърсвания в два частни имота, в които са установени оранжериите с общо 33 растения в различен стадий на растеж.

МВР

Иззети са и близо 50 килограма канабис в процес на сушене.

МВР

Бил е задържан 48-годишен мъж. Материалите са докладвани на прокуратурата.