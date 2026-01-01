Кметът на София Васил Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт, който не работи от десетилетия. Собственикът на съоръжението – „Въжени линии“ ЕАД, трябва незабавно да предприеме действия за премахване на носещите и теглещите въжета, опасните елементи от въжената система, кабели и други конструкции, които представляват непосредствен риск за хората. За останалите етапи по обезопасяването са предвидени срокове от 30 и 60 дни от връчването на заповедта.

Заповедта е издадена въз основа на извършено независимо конструктивно и техническо обследване, възложено от Столична община, което установява тежки увреждания и сериозна опасност за хората, които преминават в района на лифта. На места въжетата висят на по-малко от два метра от земята, част от елементите на въжената система липсват, а по металните конструкции е установена силна корозия. Според експертите съществува риск от падане на въжета и части от съоръжението, като някои от конструкциите вече не могат да бъдат обезопасени чрез ремонт или укрепване.

След десетилетия, в които Княжевският лифт стои неизползваем, състоянието му изисква конкретни мерки за безопасността на посетителите на Витоша. Столична община предприема тези действия в изпълнение на законовите си задължения за защита на живота и здравето на хората. При неизпълнение на разпоредените мерки Столична община ще предприеме последващи действия по законовия ред.

С дългогодишния проблем с лифтовете на Витоша кметът Васил Терзиев и екипът му се заеха още в началото на мандата. Под негово ръководство Столична община разработи „Визия за Витоша“ с конкретни стъпки за подобряване на достъпа до планината.

За лифтовата връзка „Княжево – Копитото“ вече има конкретни стъпки. Столичният общински съвет прие решение за изработване на подробен устройствен план, който е необходима предпоставка за бъдещото възстановяване на съоръжението.

Столична община ще продължи да работи както за безопасността на посетителите на Витоша, така и за възстановяването на лифтовете, които могат отново да осигуряват удобна връзка между София и планината.