Премиерът Румен Радев ще участва днес и утре в Дъблин в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност и в неформално заседание на лидерите от Европейския съвет. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Общата тема на срещата на Европейската политическа общност е „Европа- силна, сигурна и свързана“. В първия ден държавни и правителствени ръководители от целия континент ще обсъдят как Европа да стане по-конкурентоспособна чрез иновации, по-добри връзки и енергия на достъпни цени. Друга тема ще е защитата на демокрацията в Европа.

Радев пред зам.-председателя на ЕК: Високите технологии са ключови за конкурентоспособността на ЕС

На 13 ноември лидерите на страните от ЕС ще обсъдят как изкуственият интелект може да повиши конкурентоспособността на Европа, какво е влиянието му върху обществото, сигурността и доверието и как Европа да запази суверенитета си в тази област. Очаква се да бъдат разгледани и актуални теми от дневния ред на ЕС, както и предизвикателствата пред сигурността на континента. заглавие