Акции на ГДБОП и ДАНС в Бойчиновци и в Берковица.

Операцията е проведена на 11 ноември. Работници на фирма, изпълняваща обществена поръчка в Бойчиновци, са били отведени за разпит. Служители на МВР са извършили проверка на строителен обект в града, където се реконструира улица „Стефан Влахов“.

Служителите на ГДБОП и ДАНС са влезли в сградата на общинската администрация, където и към момента тече проверка на документи, свързани с обществена поръчка за ремонт на улици и тротоари в три населени места.

Служителите на ОД на МВР-Монтана оказват само съдействие на колегите от ГДБОП и ДАНС, след като такова ни бе поискано по-рано”, каза пред БНТ Мариян Божинов, директор на ОД н МВР-Монтана.

Кметът на общината Светлин Сретениев обясни, че е бил потърсен за съдействие в качеството му на материалноотговорно лице и е предоставил необходимите документи.

„Проверяват документи на обществени поръчки. Прегледаха документите и си тръгнаха“, заяви той. Служители на ДАНС и ГДБОП извършват проверки и в община Берковица, потвърди здиректорът на ОД на МВР-Монтана Мариян Божинов.

“Както в община Бойчиновци, така и в община Берковица се проверяват документи свързани с обществени поръчки. Извършват се разпити на служители и засегнати лица”, заяви Мариян Божинов.

“Оказали сме всяко съдействие на проверяващите, което ни е поискано. И към момента служители на общината продължават да съдействат на проверката”, допълни кметът на Берковица.