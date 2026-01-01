Министерството на здравеопазването осигурява общо 651 195 евро през 2026 г. за скрининг, диагностични изследвания и профилактика на туберкулозата. За изпълнението на тези дейности са сключени едногодишни договори с 28 многопрофилни и специализирани болници в страната.

Скринингът е насочен към хора с повишен риск от туберкулоза. Сред тях са хора, живеещи с ХИВ, пациенти с диабет тип 1 или на лечение, което потиска имунната система, както и хора без дом, деца и младежи в риск, лица в места за лишаване от свобода и хора, пристигащи от държави с висока заболяемост от туберкулоза. Скринингът започва с въпросник за оценка на риска. При необходимост се извършват преглед и диагностични изследвания.

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Договорите обхващат и изследвания на хора, които са били в контакт с болен от туберкулоза, както и осигуряване на лекарства за профилактика при контактни лица и при хора с латентна туберкулозна инфекция.

Дейностите са част от Националната програма за превенция на туберкулозата в Република България за периода 2026–2030 г. Целта е заболяването да се открива по-рано и да се ограничава разпространението му.