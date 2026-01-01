Служебният министерски съвет прие Национална програма за превенция на туберкулоза в Република България 2026-2030 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Целта на Програмата е да осигури предоставяне на услуги за ранна диагностика на туберкулоза, скрининг сред рисковите групи и други лица, които са уязвими или в уязвими ситуации, лечение на всички лица с туберкулоза, включително с резистентна и латентна туберкулоза, превенция на заболяването, както и провеждане на информационни кампании.

Националната програма е продължение на основните дейности, които до момента са били реализирани в четири последователни програмни периода: 2007-2011 г., 2012-2015 г., 2017-2020 г. и 2021-2025 г. Основният фокус на програмите е намаляване на заболелите и на починалите от туберкулоза, което е в съответствие с Целите за устойчиво развитие на ООН, Стратегията на Световната здравна организация (СЗО) за край на туберкулозата до 2035 г., плана за действие на Европейския регион на СЗО за намаляване на туберкулозата до 2030 г., както и националните здравни приоритети, заложени в Националната здравна стратегия 2030.

През януари на сайта на Министерството на здравеопазването (МЗ) за едномесечно обществено обсъждане беше публикуван проектът на Национална програма за превенция на туберкулозата в Република България 2026-2030 г. Във финансовия план към проекта на програмата са предвидени 4 440 100 млн. евро, които ще бъдат осигурени от бюджета на МЗ.