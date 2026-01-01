Безпрецедентен племенен съвет очаква отбора на Канарите в “Игри на волята” тази вечер. След като понесоха съкрушителна загуба на Арената вчера, днес обитателите на Изолатора ще вземат участие в първата по рода си среща около огъня на номинациите без водещ. Какво съобщение им е оставила водещата Ивет Лалова-Колио?

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На Арената двете племена ще премерят сили във втората битка за неприкосновеност за седмицата. В сблъсък на силата и издръжливостта предвожданите от капитана Йоанна воини в зелено ще получат нова неприятна изненада и ще трябва да направят всичко възможно, за да избегнат сигурна елиминация на един от своите. Междувременно Ураганите ще опитат да запишат перфектна седмица.

Кого ще номинират Зелените и ще продължи ли доминацията на Ураганите, ще разберете в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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