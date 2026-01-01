Невижданият от поне 30 години насам богат улов на паламуд в Черно море смъкна цените на пазара, а някои предприемачи дори започнаха да раздават безплатно риба на гражданите, съобщават турски медии.

За подобна инициатива съобщава агенция Иха, отбелязвайки, че в квартал Бейликдюзю в Истанбул на популярния рибен пазар в продължение на два дни са били раздадени тонове пресен паламуд.

Организатор на благотворителната инициатива е известният в страната предприемач - собственик на рибния пазар и основател на Музея на морските видове в града Кенан Балджъ.

Пред агенцията Балджъ споделя, че в конкретната благотворителна инициатива той е дал предимство на пенсионери, хора с увреждания, ветерани и близки на загинали в различни събития, обявени в страната като герои - мъченици. По време на двудневната инициатива на гражданите раздаваха по 3 килограма паламуд на човек, като проявеният интерес към събитието беше голям, съобщава агенцията.

„Тази година, където и да хвърлим мрежите, ловим паламуд в изобилие. След около 30 години на по-скромен улов ставаме свидетели на толкова голямо изобилие на паламуд. От Мраморно до Черно море паламудът буквално „извира“. Затова решихме да споделим тази благодат с нашите съграждани“, заявява Балджъ пред Иха.

Подчертавайки, че паламудът притежава важни хранителни стойности от гледна точка на здравето, Балджъ отбеляза още: „Паламудът е истински източник на здраве, склад на витамин омега-3. Той притежава изключително висока хранителна стойност за организма. Ползите му са безбройни“.

Невижданото от десетилетия изобилие на паламуд в турската акватория на Черно море радва клиентите на пазара заради ниските цени, но същевременно заплашва екологичния баланс, предупредиха наскоро турски медии.