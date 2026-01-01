Към 12 ноември с ускорени темпове на двусменен режим се изграждат новите тротоари и армировката, излива се бетона и се изпълнява хидроизолацията на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“. Това съобщиха от Агнеция "Пътна инфраструктура".

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Продължава изпълнението линейните отводнители на системата за отвеждане на запалими и токсични течности от пътното платно.

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Изцяло е монтирана PVC изолацията в евакуационната галерия 1.

Започна ремонтът на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“

Продължават дейностите за подготовка за монтаж на двойките вентилатори на съоръжението. За периода са монтирани три вентилатора. Същевременно се работи активно по електроокабеляването в тунела.

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Актуална информация за временната организация на движение и напредъка на ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Топли дол“ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“.

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Агенция