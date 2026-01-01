Започна полагането на хидроизолационния пакет в 360 м участък на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“, включително в новата евакуационна галерия.

Продължава изпълнението на тротоарните блокове и армировката на съоръжението. Работи се по изграждането на линейните отводнители, част от системата на отвеждане на запалими и токсични течности от пътното платно.

АПИ отчете на какъв етап е ремонтът на тунел „Топли дол“ (СНИМКИ)

Изпълнява се монтажа на новото електроокабеляване. Подготвя се монтажа на две двойки вентилатори.

Предвидените дейности се изпълняват без прекъсване, включително събота и неделя. От 23 октомври се работи на двусменен режим.

Актуална информация за временната организация на движение и напредъка на ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Топли дол“ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“. Екипът на Агенцията подава регулярно актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения.