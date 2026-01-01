Общото събрание на акционерите на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Христо Ботев“ във Враца смени досегашния Съвет на директорите.

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На мястото на настоящия изпълнителен директор д-р Кети Ценова в ръководството влиза д-р Николай Пламенов. Д-р Здравко Ангелов ще бъде независим член на Съвета, а Марина Минчева - представител на държавата.

Не се очаква смяна на борда на директорите на болницата във Враца на предстоящото извънредно заседание

Новото ръководство има голямото задължение да промени ситуацията в болницата, заяви пред журналисти областният управител Росен Михайлов, който присъства на събранието. По думите му новият Съвет на директорите е избран с приблизително 95% от гласовете на акционерите. Останалите не са участвали в гласуването поради липса на предоставен мандат от съответните общински съвети.

БТА

Най-големият акционер е държавата, която има около 89% от капитала, останалата част се разпределя между общините в областта и една от област Плевен. На днешното заседание присъстваха представители на общините Враца, Бяла Слатина, Мизия, Козлодуй и Кнежа.

Михайлов съобщи още, че в лечебното заведение ще бъде направен одит, ще бъдат разгледани и резултатите от работата на отделенията, за да се направят изводи и да се предприемат мерки за тяхното стабилизиране.

'Доверието, гласувано от Министерството на здравеопазването, приемаме по-скоро като отговорност', заяви новият изпълнителен директор д-р Николай Пламенов след събранието. Той подчерта, че на първо място отговорността е към пациентите, но и към персонала на лечебното заведение. Новото ръководство ще заложи на екипността и диалога.

„Има една максима, която важи в медицината особено - нивото на един екип се определя от най-слабото му звено. Ние трябва да работим точно за това - повишаване на компетентността, а не да закриваме“, посочи д-р Пламенов.

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Екипът влиза в управлението с „корективност, доброта, позитивна мисъл и силно чувство за отговорност“, посочи и независимият член на Съвета на директорите д-р Здравко Ангелов.

По думите му на този етап новото ръководство има задачата да поведе болницата в правилната посока - да работи и да бъде лечебно заведение, в което пациентите да получават необходимите грижи и да са удовлетворени от лечението си.

Новото ръководство ще встъпи в длъжност след вписването на промените в Търговския регистър. То ще остане начело на болницата до провеждането на конкурс за директорската позиция.

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Припомняме, че намерението за смяна на управлението на болницата предизвика недоволство сред работещите в нея и изпращането на няколко писма до Министерството на здравеопазването.