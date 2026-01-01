Прагът за регистрация по ДДС да се увеличава поетапно през следващите три години, прие парламентът на първо четене с промени в Закона за данък върху добавената стойност, внесени от Министерския съвет. „За“ бяха 122 депутати от „Прогресивна България“. Опозицията гласува с „против“ - 49 (ГЕРБ-СДС, ДПС, петима от „Демократична България“ (ДБ), двама от „Продължаваме промяната“ (ПП) и групата на „Възраждане“), въздържаха се 18 народни представители – седем от ПП и 11 от ДБ.

Пленарната зала обсъди общо пет законопроекта за промени в закона, четирите, предложени от народни представители от различни парламентарни групи, бяха отхвърлени.

Правителственият законопроект предвижда поетапно увеличение на прага за регистрация по Закона за ДДС - до 60 хил. евро през 2027 г., 70 хил. евро през 2028 г. и 75 хил. евро през 2029 г. Запазва се възможността малките предприятия, чийто оборот не надвишава прага, и занапред да имат възможност да упражняват правото си да прилагат общия режим за ДДС. Сред промените е въвеждането на задължително електронно фактуриране и отчитане в реално време за местни доставки от 2028 г. Промяната е във връзка с уеднаквяване на изискванията с европейската рамка ViDA („ДДС в цифровата ера“), съгласно които от 1 юли 2030 г. държавите членки трябва да въвеждат в националното законодателство задължително електронно фактуриране за трансгранични доставки.

Бюджетната комисия одобри поетапно увеличение на прага за ДДС

Зам.-министърът на финансите Людмила Петкова каза, че е-фактурирането цели да има проследяване на ДДС в реално време, намаляване административната тежест за бизнеса, намаляване на измамите с ДДС, преодоляване на неточности в отчетността, увеличаване на бюджетните приходи, дигитален мониторинг на трансакциите. Регистрираните лица ще бъдат задължени да издават такива е-фактури при доставки в страната чрез национален портал, поддържан от Националната агенция за приходите, обясни зам.-министърът. Във връзка с увеличение на прага на ДДС Петкова уточни, че целта е намаляване на административната и финансова тежест за микро и малките предприятия, както и за стартиращите предприятия, по-добри условия за развитие на предприемачеството. Не е предвиден максималният за ЕС праг от 85 хил. евро, защото се отчитат конкретните характеристики на националната ни икономика, добави Петкова.

Законопроектът на Мартин Димитров от „Демократична България“ залага на увеличаване прага за задължителна регистрация по ДДС до 85 хил. евро, с което около 400 малки предприятия ще бъдат освободени от тази данъчна тежест. Предлагаме още дневният оборот да е до 232 евро, ако не желаеш да се регистрираш по ДДС, посочи депутатът. Това по думите на Димитров е една от силните стъпки за насърчаване на малкия бизнес в тези тежки времена. Той даде пример с Румъния, която в най-тежката си криза, драстично е повишила прага за регистрация, както и Италия. България започва да изостава, вече има девет държави от ЕС с по-висок праг за задължителна регистрация по ДДС, каза Димитров. Законопроектът беше отхвърлен с 40 „за“, седем – „против“ и 131 гласа „въздържал се“.

Мнозинството с 39 гласа „за“, без „против“ и 146 „въздържал се“ не прие и законопроекта на Димо Дренчев от „Възраждане“, който предвижда праг до 85 хил. евро. Време е да се намалят регулациите, защити предложението си депутатът.

Парламентът започна с промени в закона за отпадъците, обсъжда и прага за ДДС

Не бе приет и законопроектът на Димо Дренчев и Петър Петров от „Възраждане“, свързан със спешна помощ за най-бедните, които са около 29% от българските граждани, сваляне на инфлацията и борба със социалното неравенство. Дренчев и Петров залагат като временна мярка нулева ставка за ДДС за храните и напитките от малката потребителска кошница на Националния статистически институт, като олио, боб, захар. Текстовете подкрепиха 13 депутати, петима бяха против, 169 се въздържаха.

Цончо Ганев от „Възраждане“ предложи да бъде ограничено отражението от поскъпването на автомобилните горива върху потребителските цени, без метан и авиационни горива, като се сложи таван на горивата и се коригира ставката на ДДС временно на 9%. Дава се срок от 12 месеца и след изтичането на срока, стандартната ставка се възстановява автоматично, без решение на законодателния орган, пише още в предложението. То също не беше прието, получи подкрепа на 11 народни представители, 10 бяха против, 170 се въздържаха.

Министерството на финансите не подкрепя предложенията, внесени от народните представители, защото вижда риск от данъчни измами, отрицателен ефект върху бюджетните приходи, каза председателят на бюджетната комисия Константин Проданов при представянето на законопроектите.

Виждам, че борбата с олигархията върви по всички възможни линии, коментира Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС. Похвално е, че Министерството на финансите предлага да се въведе електронно фактуриране, както изисква директива на ЕС, допълни Петкова. От политическата сила не приемат задължителна регистрация по ДДС при сделки с нови строителни имоти, която се въвежда и за физическите лица в случаите, когато извършват такъв тип сделки. Ако някой е закупил два имота на зелено, след това решава да ги продаде, промяната казва, че това лице трябва да се регистрира по ДДС, защото ще прехвърли прага, задължителен за регистрация. Това ограничава желанието на предприемчивите хора да се развиват, каза Петкова. Ще се увеличи съответно и цената на недвижимите имоти, затова не можем да подкрепим законопроект, който налага допълнителна данъчна тежест за физическо лице, което има предприемачески инициативи, заяви Петкова.

Да бъде ясно - няма да възникне задължение за предварителна регистрация за физически лица, които извършват еднократно или двукратно сделки с недвижими имоти в рамките на една календарна година, каза Милен Трифонов от „Прогресивна България“. След третата сделка за една година се счита, че попада в хипотезата за регистрация по ДДС, каза още Трифонов. Въвеждането на е-фактуриране е смела стъпка на Министерството на финансите (МФ), допълни депутатът от управляващото мнозинство.

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ определи като добра мярка увеличението на прага на ДДС, но каза, че той може да бъде вдигнат до 85 хил. евро. Чухме аргументи от МФ, че е имало обструкция от страна на ЕС. Предлагам между двете четения да се вдигне на 85 хил. евро и да освободим малкия бизнес да се занимава всеки месец със счетоводители и да представя декларация в банки, настоя Василев. Той припомни, че януари-март 2025 г. прагът вече е бил 85 хил. евро, след което е намален.