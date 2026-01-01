Национална агенция за приходите (НАП) запечата за 14 дни хотел в курортния комплекс Боровец заради неиздаване на касови бележки.

Забранителните стикери са поставени на входовете на обекта на 11 ноември от екип на Главна дирекция „Фискален контрол“, съобщиха от приходната агенция.

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При проверката инспекторите са установили съществено разминаване между сумите, платени чрез ПОС терминала, и отчетените стойности на касовия апарат.

Съпоставката на отчетите от двете устройства е показала, че най-малко три плащания в хотела не са били регистрирани коректно чрез фискално устройство.

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Наложената административна мярка „запечатване на обект“ е за срок от 14 дни и е окончателна, като не подлежи на обжалване, допълниха от НАП. Припомняме, че в края на октомври, НАП установи 16 нарушения при проверки в пет ресторанта в София.

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от търговците чрез мобилното приложение NRA Mobile. То позволява сканиране на QR кода върху касовата бележка и може да бъде изтеглено от App Store за устройства с iOS и от Google Play за телефони с Android.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или документи с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център на НАП - 0700/ 18-700, или на електронен адрес infocenter@nra.bg.