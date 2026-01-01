Инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ в НАП запечатаха бензиностанция край Бургас заради системно неиздаване на касови бележки.

При извършена проверка в търговския обект екипът от приходната агенция установил, че служителят не е регистрирал коректно продажбата на бутилка с пропан-бутан за битови нужди.

Обект на голяма търговска верига е затворен във Видин заради сериозни нарушения

Той не е издал фискален бон след плащането, извършено с карта. След изискване на информацията от фискалното устройство и от монтираното в бензиностанцията ПОС терминално устройство, проверяващите са констатирали разминаване от 21 евро, каквато е и стойността на бутилката с пропан-бутан.

Извършеното нарушение е повторно в търговския обект за по-малко от година. Наказателното постановление за предходното неиздаване на касова бележка е влязло в сила на 6 май, съобщиха от НАП.

Повторният опит за избягване на коректното отчитане на продажбите е предпоставка за запечатването на бензиностанцията за срок от 30 дни, като административната мярка е наложена във вторник, 10 ноември.

Акция „таен клиент“: Хванаха 16 нарушения в два известни нощни клуба в София

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП - NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката.

То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play. Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700/ 18-700 или по електронна поща на адрес: infocenter@nra.bg.