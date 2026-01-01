Събрани са подписи с искане за ново извънредно заседание по казуса с "Петричкия Ескобар". Това заяви в кулоарите на парламента председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“ (ПП) Николай Денков.

Искането на ПГ на ПП за ново извънредно заседание на на Народното събрание (НС) е подкрепено с подписите на депутатите от ПГ на ГЕРБ-СДС и ПГ на „Демократична България“ (ДБ).

"Събрахме подписите с искане за ново извънредно заседание. Чувам коментари, че това се прави преди изборите. Уверявам всички, че и след тях отново ще настояваме за изясняване на случая. Това, което виждаме, е системен проблем с начина, по който се извършват помилванията в България. През последната седмица излезе нова информация. Оказва се, че в продължение на шест месеца комисията е работила без необходимия кворум. Непрекъснато се опитваме да получим информация. Притеснява ни, че ако тя беше ясна досега както за обществото, така и за нас, вероятно казусът вече щеше да е приключил", допълни Денков.

През последните седмици са излезли данни и за други помилвания, които са още по-скандални, каза от своя страна и депутатът Стою Стоев.

"Обществото трябва да е наясно как са се упражнявали правомощията на президента, за да направи избор следващата седмица", поясни той.