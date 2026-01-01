Планирани прекъсвания на електрозахранването ще засегнат части от 10 области в Западна България в петък, 16 октомври. Причината са ремонтни дейности, профилактика и поддръжка на електроразпределителната мрежа, сочи информацията на „Електроразпределителни мрежи Запад“ (ЕРМ Запад).

Засегнати ще бъдат райони в София-град, Софийска област, Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник и Плевен.

Прекъсванията са обявени за различни часови интервали, като на някои места започват още в 7:15 часа, а на други продължават до 18:00 часа.

Къде ще спират тока по области?

София-град

В столицата прекъсвания са предвидени в части от следните квартали и райони:

„Павлово“ – от 9:00 до 16:30 ч.;

Централна градска част, район „Възраждане“ – от 9:00 до 16:00 ч.;

„Дианабад“ – от 9:15 до 15:00 ч.;

„Гевгелийски“ и „Света Троица“ – от 9:00 до 16:00 ч.;

„Славия“ – от 9:00 до 16:00 ч.;

„Лозенец“ – от 8:30 до 16:30 ч.;

кв. „Витоша“ – от 9:30 до 11:30 ч.;

„Младост 2“ и „Младост 3“ – от 8:00 до 16:30 ч.;

Бистрица – от 8:00 до 16:30 ч.;

„Орландовци“ – от 9:00 до 16:15 ч.;

„Иван Вазов“ – от 8:00 до 16:30 ч.

Софийска област

Община Ботевград: Части от Ботевград (8:01–16:15 ч.), Врачеш (8:15–16:15 ч.), Гурково, Краево и Новачене (9:45–16:15 ч.), Литаково (8:15–16:15 ч.), Радотина и Трудовец (8:00–16:15 ч.).

Община Годеч: Части от Бърля, Годеч, Губеш, Комщица и Смолча (9:30–16:30 ч.), Разбоище (9:00–16:30 ч.), Връдловци, Голеш, Мургаш, Равна, Ропот, Станинци и Туден (15:00–16:30 ч.).

Община Горна Малина: Части от Горна Малина, Горно Камарци, Долно Камарци, Негушево, Осоица, Саранци и Стъргел (15:30–16:15 ч.).

Община Драгоман: Части от Беренде, Драгоман и Чепърлинци (15:00–16:30 ч.), Габер (9:00–16:30 ч.) и Драгоил (7:15–16:00 ч.).

Община Елин Пелин: Части от Елин Пелин (10:00–15:30 ч.) и Столник (15:30–16:15 ч.).

Община Етрополе: Част от Етрополе (8:00–16:15 ч.).

Община Ихтиман: Части от Белица, Бузяковци, Бърдо, Вакарел, Джамузовци, Мечковци, Пановци и Ръжана (8:00–17:15 ч.).

Община Костенец: Част от Костенец (9:30–16:30 ч.).

Община Костинброд: Част от Костинброд (9:00–16:30 ч.).

Община Правец: Части от Видраре, Джурово, Манаселска река, Осиковица и Равнище (9:00–16:15 ч.).

Община Самоков: Части от Алино, Белчин, Белчински бани, Клисура, Ковачевци, Поповяне, Рельово, Самоков и Ярлово (8:45–16:30 ч.), Говедарци (9:00–16:30 ч.) и Драгушиново (9:00–16:15 ч.).

Община Своге: Части от Бов, Лакатник, гара Лакатник и Миланово (11:00–16:30 ч.), Владо Тричков, Свидня, Томпсън и Церово (9:00–16:30 ч.), Осеновлаг (9:45–16:15 ч.), Редина и Своге (8:00–17:15 ч.).

Община Сливница: Части от Алдомировци и Сливница (7:45–16:30 ч.).

Област Благоевград

Община Банско: Част от село Места (8:30–16:30 ч.).

Община Белица: Части от Белица, Дагоново и Краище (9:15–16:15 ч.).

Община Благоевград: Част от Благоевград (8:30–16:30 ч.), както и части от Клисура, Марулево и Церово (9:30–16:00 ч.).

Община Гоце Делчев: Част от Буково (9:30–16:30 ч.).

Община Гърмен: Части от Дъбница и Хвостяне (12:00–12:30 ч.).

Община Петрич: Части от Беласица, Габрене, Генерал Тодоров, Долна Крушица, Камена, Ключ, Коларово, Петрич, Първомай, Самуилово, Скрът и Яворница (9:00–16:00 ч.).

Община Разлог: Части от Баня, Елешница и Разлог (9:15–16:15 ч.).

Община Сатовча: Част от Боголин (9:30–16:00 ч.).

Община Симитли: Част от Градево (9:30–16:30 ч.), Железница (9:00–16:15 ч.) и Симитли (9:00–16:30 ч.).

Община Хаджидимово: Части от Абланица, Блатска и Теплен (12:00–12:30 ч.), Копривлен, Ново Лески и Хаджидимово (9:30–12:30 ч.).

Община Якоруда: Части от Юруково и Якоруда (9:15–16:15 ч.).

Област Видин

Община Видин: Части от Видин (9:00–15:30 ч.), Гомотарци и Рупци (9:00–16:00 ч.), Жеглица (12:00–12:30 ч.).

Община Димово: Част от Костичовци (9:30–16:00 ч.).

Област Враца

Община Бяла Слатина: Части от Бяла Слатина (9:00–16:00 ч.) и Търнак (9:00–16:15 ч.).

Община Враца: Част от Враца (8:45–18:00 ч.) и Згориград (14:30–18:00 ч.).

Община Мездра: Части от Зверино (9:00–16:00 ч.) и Мездра (9:00–15:30 ч.).

Община Роман: Част от Камено поле (9:00–15:30 ч.).

Област Кюстендил

Община Бобов дол: Части от Бобов дол и Паничарево (9:00–16:00 ч.).

Община Бобошево: Части от Бобошево, Вуково, Доброво и Скрино (8:45–16:30 ч.), Слатино (9:00–16:30 ч.).

Община Дупница: Части от Баланово, Блатино, Делян и Дупница (9:00–16:00 ч.).

Община Кочериново: Части от Бараково и Бураново (9:00–16:00 ч.).

Община Кюстендил: Части от Берсин, Лелинци и Търсино (8:00–16:30 ч.), Граница, Пиперков чифлик и Слокощица (15:00–16:30 ч.), Гърляно и Ръсово (9:00–16:30 ч.), Кюстендил (8:15–16:30 ч.).

Община Невестино: Части от Ваксево, Длъхчево-Сабляр, Друмохар, Еремия, Згурово, Илия, Кадровица, Неделкова Гращица, Пелатиково, Раково, Рашка Гращица, Смоличано, Страдалово, Тишаново и Църварица (8:00–16:30 ч.).

Община Рила: Част от Смочево (9:15–16:00 ч.).

Община Сапарева баня: Части от Паничище и Сапарева баня (8:30–16:00 ч.).

Област Ловеч

Община Априлци: Част от Априлци (9:00–16:30 ч.).

Община Ловеч: Части от Баховица, Лисец, Ловеч, Скобелево и Славяни (8:45–16:00 ч.), Българене (9:00–16:00 ч.), Слатина (8:45–16:00 ч.) и Смочан (8:15–16:00 ч.).

Община Луковит: Част от Пещерна (9:00–16:00 ч.).

Община Троян: Части от Балабанско, Борима, Горно Трапе, Орешак и Троян (9:00–16:30 ч.).

Област Монтана

Община Вълчедръм: Част от Мокреш (9:00–15:30 ч.).

Община Лом: Част от Замфир (9:00–16:00 ч.).

Община Монтана: Части от Крапчене, Монтана, Николово, Сумер и Трифоново (8:45–10:30 ч.).

Област Перник

Община Перник: Част от Перник (9:00–16:00 ч.).

Община Радомир: Части от Бобораци, Дрен и Радомир (9:00–16:30 ч.).

Област Плевен

Община Белене: Част от Белене (8:45–16:15 ч.).

Община Кнежа: Части от Бреница, Еница, Кнежа и Лазарово (9:00–16:15 ч.).

Община Левски: Части от Българене (13:15–16:30 ч.), Варана, Градище и Червена (9:15–12:00 ч.), Изгрев и Трънчовица (8:15–16:30 ч.), Левски (8:30–16:00 ч.).

Община Никопол: Части от Бацова махала и Санадиново (8:15–16:30 ч.), Никопол (9:00–16:15 ч.).

Община Плевен: Части от Бохот, Горталово и Славяново (9:00–16:00 ч.), Къшин (9:00–16:30 ч.) и Плевен (9:00–16:15 ч.).

Община Червен бряг: Част от Чомаковци (9:00–16:00 ч.).

Как да проверите дали ще спрат тока на вашия адрес?

Не всички жители на изброените области ще останат без електричество. Прекъсванията засягат само определени населени места, улици и обекти.

Пълният график с конкретните адреси и часови интервали е публикуван на официалния сайт на ЕРМ Запад.

При съмнение за авария или липса на електрозахранване извън обявения график потребителите могат да потърсят информация на телефон 0700 10 010.