Планирани прекъсвания на електрозахранването ще засегнат части от 10 области в Западна България в петък, 16 октомври. Причината са ремонтни дейности, профилактика и поддръжка на електроразпределителната мрежа, сочи информацията на „Електроразпределителни мрежи Запад“ (ЕРМ Запад).
Засегнати ще бъдат райони в София-град, Софийска област, Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник и Плевен.
Прекъсванията са обявени за различни часови интервали, като на някои места започват още в 7:15 часа, а на други продължават до 18:00 часа.
Къде ще спират тока по области?
София-град
В столицата прекъсвания са предвидени в части от следните квартали и райони:
„Павлово“ – от 9:00 до 16:30 ч.;
Централна градска част, район „Възраждане“ – от 9:00 до 16:00 ч.;
„Дианабад“ – от 9:15 до 15:00 ч.;
„Гевгелийски“ и „Света Троица“ – от 9:00 до 16:00 ч.;
„Славия“ – от 9:00 до 16:00 ч.;
„Лозенец“ – от 8:30 до 16:30 ч.;
кв. „Витоша“ – от 9:30 до 11:30 ч.;
„Младост 2“ и „Младост 3“ – от 8:00 до 16:30 ч.;
Бистрица – от 8:00 до 16:30 ч.;
„Орландовци“ – от 9:00 до 16:15 ч.;
„Иван Вазов“ – от 8:00 до 16:30 ч.
Софийска област
Община Ботевград: Части от Ботевград (8:01–16:15 ч.), Врачеш (8:15–16:15 ч.), Гурково, Краево и Новачене (9:45–16:15 ч.), Литаково (8:15–16:15 ч.), Радотина и Трудовец (8:00–16:15 ч.).
Община Годеч: Части от Бърля, Годеч, Губеш, Комщица и Смолча (9:30–16:30 ч.), Разбоище (9:00–16:30 ч.), Връдловци, Голеш, Мургаш, Равна, Ропот, Станинци и Туден (15:00–16:30 ч.).
Община Горна Малина: Части от Горна Малина, Горно Камарци, Долно Камарци, Негушево, Осоица, Саранци и Стъргел (15:30–16:15 ч.).
Община Драгоман: Части от Беренде, Драгоман и Чепърлинци (15:00–16:30 ч.), Габер (9:00–16:30 ч.) и Драгоил (7:15–16:00 ч.).
Община Елин Пелин: Части от Елин Пелин (10:00–15:30 ч.) и Столник (15:30–16:15 ч.).
Община Етрополе: Част от Етрополе (8:00–16:15 ч.).
Община Ихтиман: Части от Белица, Бузяковци, Бърдо, Вакарел, Джамузовци, Мечковци, Пановци и Ръжана (8:00–17:15 ч.).
Община Костенец: Част от Костенец (9:30–16:30 ч.).
Община Костинброд: Част от Костинброд (9:00–16:30 ч.).
Община Правец: Части от Видраре, Джурово, Манаселска река, Осиковица и Равнище (9:00–16:15 ч.).
Община Самоков: Части от Алино, Белчин, Белчински бани, Клисура, Ковачевци, Поповяне, Рельово, Самоков и Ярлово (8:45–16:30 ч.), Говедарци (9:00–16:30 ч.) и Драгушиново (9:00–16:15 ч.).
Община Своге: Части от Бов, Лакатник, гара Лакатник и Миланово (11:00–16:30 ч.), Владо Тричков, Свидня, Томпсън и Церово (9:00–16:30 ч.), Осеновлаг (9:45–16:15 ч.), Редина и Своге (8:00–17:15 ч.).
Община Сливница: Части от Алдомировци и Сливница (7:45–16:30 ч.).
Област Благоевград
Община Банско: Част от село Места (8:30–16:30 ч.).
Община Белица: Части от Белица, Дагоново и Краище (9:15–16:15 ч.).
Община Благоевград: Част от Благоевград (8:30–16:30 ч.), както и части от Клисура, Марулево и Церово (9:30–16:00 ч.).
Община Гоце Делчев: Част от Буково (9:30–16:30 ч.).
Община Гърмен: Части от Дъбница и Хвостяне (12:00–12:30 ч.).
Община Петрич: Части от Беласица, Габрене, Генерал Тодоров, Долна Крушица, Камена, Ключ, Коларово, Петрич, Първомай, Самуилово, Скрът и Яворница (9:00–16:00 ч.).
Община Разлог: Части от Баня, Елешница и Разлог (9:15–16:15 ч.).
Община Сатовча: Част от Боголин (9:30–16:00 ч.).
Община Симитли: Част от Градево (9:30–16:30 ч.), Железница (9:00–16:15 ч.) и Симитли (9:00–16:30 ч.).
Община Хаджидимово: Части от Абланица, Блатска и Теплен (12:00–12:30 ч.), Копривлен, Ново Лески и Хаджидимово (9:30–12:30 ч.).
Община Якоруда: Части от Юруково и Якоруда (9:15–16:15 ч.).
Област Видин
Община Видин: Части от Видин (9:00–15:30 ч.), Гомотарци и Рупци (9:00–16:00 ч.), Жеглица (12:00–12:30 ч.).
Община Димово: Част от Костичовци (9:30–16:00 ч.).
Област Враца
Община Бяла Слатина: Части от Бяла Слатина (9:00–16:00 ч.) и Търнак (9:00–16:15 ч.).
Община Враца: Част от Враца (8:45–18:00 ч.) и Згориград (14:30–18:00 ч.).
Община Мездра: Части от Зверино (9:00–16:00 ч.) и Мездра (9:00–15:30 ч.).
Община Роман: Част от Камено поле (9:00–15:30 ч.).
Област Кюстендил
Община Бобов дол: Части от Бобов дол и Паничарево (9:00–16:00 ч.).
Община Бобошево: Части от Бобошево, Вуково, Доброво и Скрино (8:45–16:30 ч.), Слатино (9:00–16:30 ч.).
Община Дупница: Части от Баланово, Блатино, Делян и Дупница (9:00–16:00 ч.).
Община Кочериново: Части от Бараково и Бураново (9:00–16:00 ч.).
Община Кюстендил: Части от Берсин, Лелинци и Търсино (8:00–16:30 ч.), Граница, Пиперков чифлик и Слокощица (15:00–16:30 ч.), Гърляно и Ръсово (9:00–16:30 ч.), Кюстендил (8:15–16:30 ч.).
Община Невестино: Части от Ваксево, Длъхчево-Сабляр, Друмохар, Еремия, Згурово, Илия, Кадровица, Неделкова Гращица, Пелатиково, Раково, Рашка Гращица, Смоличано, Страдалово, Тишаново и Църварица (8:00–16:30 ч.).
Община Рила: Част от Смочево (9:15–16:00 ч.).
Община Сапарева баня: Части от Паничище и Сапарева баня (8:30–16:00 ч.).
Област Ловеч
Община Априлци: Част от Априлци (9:00–16:30 ч.).
Община Ловеч: Части от Баховица, Лисец, Ловеч, Скобелево и Славяни (8:45–16:00 ч.), Българене (9:00–16:00 ч.), Слатина (8:45–16:00 ч.) и Смочан (8:15–16:00 ч.).
Община Луковит: Част от Пещерна (9:00–16:00 ч.).
Община Троян: Части от Балабанско, Борима, Горно Трапе, Орешак и Троян (9:00–16:30 ч.).
Област Монтана
Община Вълчедръм: Част от Мокреш (9:00–15:30 ч.).
Община Лом: Част от Замфир (9:00–16:00 ч.).
Община Монтана: Части от Крапчене, Монтана, Николово, Сумер и Трифоново (8:45–10:30 ч.).
Област Перник
Община Перник: Част от Перник (9:00–16:00 ч.).
Община Радомир: Части от Бобораци, Дрен и Радомир (9:00–16:30 ч.).
Област Плевен
Община Белене: Част от Белене (8:45–16:15 ч.).
Община Кнежа: Части от Бреница, Еница, Кнежа и Лазарово (9:00–16:15 ч.).
Община Левски: Части от Българене (13:15–16:30 ч.), Варана, Градище и Червена (9:15–12:00 ч.), Изгрев и Трънчовица (8:15–16:30 ч.), Левски (8:30–16:00 ч.).
Община Никопол: Части от Бацова махала и Санадиново (8:15–16:30 ч.), Никопол (9:00–16:15 ч.).
Община Плевен: Части от Бохот, Горталово и Славяново (9:00–16:00 ч.), Къшин (9:00–16:30 ч.) и Плевен (9:00–16:15 ч.).
Община Червен бряг: Част от Чомаковци (9:00–16:00 ч.).
Как да проверите дали ще спрат тока на вашия адрес?
Не всички жители на изброените области ще останат без електричество. Прекъсванията засягат само определени населени места, улици и обекти.
Пълният график с конкретните адреси и часови интервали е публикуван на официалния сайт на ЕРМ Запад.
При съмнение за авария или липса на електрозахранване извън обявения график потребителите могат да потърсят информация на телефон 0700 10 010.