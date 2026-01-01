Спасителни екипи на гръцкия остров Родос работят за възстановяване на достъпа до един от най-известните плажове на острова, след като свлачище откъсна огромна скала, която блокира пътя и остави десетки хора блокирани.

Масивната скала се свлякла по склона на 15 октомври и препречила единствения път към плажа в залива Антъни Куин – живописно място, носещо името на легендарния холивудски актьор, снимал на острова военния епос „Оръдията на Наварон“ от 1961 г.

Десетки хора и около 100 автомобила останали временно блокирани на плажа в продължение на часове. По-късно достъпът до района бил частично възстановен, предаде държавната информационна агенция АНА.

Популярният туристически остров беше засегнат от наводнения на 14 октомври, при които загина 62-годишен хотелски служител, след като автомобилът му беше отнесен от водата в морето.

Няма пострадали при срутването на скалата, откъснала се от склона над плажа вследствие на свлачището.