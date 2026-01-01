Спасителни екипи на гръцкия остров Родос работят за възстановяване на достъпа до един от най-известните плажове на острова, след като свлачище откъсна огромна скала, която блокира пътя и остави десетки хора блокирани.
Rhodes road to Anthony Quinn Beach partially cleared, stranded vehicles removed https://t.co/2ySMx2hSjn https://t.co/HvC4FjN9zj— ANA-MPA news (@amna_newseng) October 15, 2026
Масивната скала се свлякла по склона на 15 октомври и препречила единствения път към плажа в залива Антъни Куин – живописно място, носещо името на легендарния холивудски актьор, снимал на острова военния епос „Оръдията на Наварон“ от 1961 г.
Rockfall leaves dozens of vehicles stranded at Anthony Quinn Beach, Rhodes https://t.co/3wiF14kNZt https://t.co/bVY1W7Aw7a— ANA-MPA news (@amna_newseng) October 15, 2026
Десетки хора и около 100 автомобила останали временно блокирани на плажа в продължение на часове. По-късно достъпът до района бил частично възстановен, предаде държавната информационна агенция АНА.
Ρόδος: Μεγάλος βράχος έπεσε στον δρόμο προς την παραλία «Άντονι Κουίν» https://t.co/onFYvKaiSD— naftemporiki.gr (@naftemporikigr) October 15, 2026
Популярният туристически остров беше засегнат от наводнения на 14 октомври, при които загина 62-годишен хотелски служител, след като автомобилът му беше отнесен от водата в морето.
Няма пострадали при срутването на скалата, откъснала се от склона над плажа вследствие на свлачището.