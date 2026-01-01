Мъж на 25 години е загинал на остров Родос, който е силно засегнат от проливните дъждове, които обхванаха значителна част от Гърция, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.
Жертвата е извадена от морето в район, където водите са отнесли три или четири автомобила. Според информацията на телевизията загиналият е служител в хотел. Предполага се, че той също е бил повлечен от придошлите води.
На острова противопожарните служби са се намесили, за да освободят пътниците на блокирани от водите автомобили.
One person has been reported dead after severe storms and flash flooding swept vehicles into the sea at Stegna on the Greek island of #Rhodes, according to local media. Reports differ on the victim’s age, with some identifying him as 25 and others as 62. https://t.co/LsJ5vOpjsh— Daphne Tolis (@daphnetoli) October 14, 2026
Освен с интензивни валежи вълната от лошо време в страната се характеризира и с бурен вятър, който на места достига до десета степен по скалата на Бофорт.
Движението на фериботите в засегнатите региони, включително от пристанищата Пирея и Лаврион край Атина, е спряно, а училищата са затворени. Гръцката национална метеорологична служба повиши степента на опасността от оранжев на червен код за регионалните единици Евбея, Спорадските острови, Атика, Южно Егейско море, Крит, Самос, Икария и на полуостров Пелопонес. Морските маршрути до Цикладските острови, Додеканезите и Крит не се изпълняват.
Φονική κακοκαιρία: Ένας 25χρονος νεκρός στη Ρόδο, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα https://t.co/B6VJLTEbAP— ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (@taxydromosvolos) October 14, 2026
Особено интензивни са атмосферните явления на островите Евбея и Скиатос, където са прелели реки и потоци и има отнесени автомобили.
⚠️ Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος λόγω της κακοκαιρίας 📌 Η Ρόδος κυρίχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας με τον Δήμαρχο του νησιού να κάνει λόγο για «ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση». Aπό τις έντονες βροχοπτώσεις πλημμύρισαν ξενοδοχειακές μονάδες, δρόμοι, ενώ η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. 🎥 Forecast Weather #Ροδος #κακοκαιρια— NEWS 24/7 (@News247gr) October 14, 2026
Властите на Скиатос и Скопелос призоваха гражданите да ограничат движението си до абсолютно необходимия минимум.