Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social видео, генерирано с изкуствен интелект, в което се изправя срещу тигър, напада го и накрая го опитомява. Публикацията идва след трагичен инцидент в зоопарк в Йоркшир, Великобритания, при който 24-годишният Уилям Чапман загина след нападение от тигър.

Клипът, разпространен във вторник, показва дигитална версия на американския президент, която се бори с животното, преди двамата да се сприятелят. На заден план звучи песента „The Lion Sleeps Tonight“.

Видеото е публикувано малко след като Тръмп споделя и реални кадри от фаталния инцидент, придружени от коментара: „Никога не се забърквайте с природата! Президент DJT!“

Семейството на загиналия мъж призова обществеността да спре да разпространява записите от нападението, които се появиха в социалните мрежи.

Фаталното нападение в зоопарка

Уилям Чапман загина в събота, след като влязъл в заграждението на тигър в Йоркширския парк за диви животни. По информация от случая животното, сибирски тигър на име Атай, го нападнало смъртоносно.

Видеозапис от инцидента показва как младият мъж влиза в заграждението и се приближава към тигъра, който лежи върху повдигната дървена платформа. Малко след това животното го напада. На записа се чуват викове на ужасени посетители.

Мъж загина, след като влезе при тигрите в британски парк

В дните преди смъртта си Чапман публикувал в социалните мрежи снимки и видеоклипове. На един от тях той се приближава към голямата котка, а друга публикация го показва с Библия и арбалет, облечен в дрехи, подобни на тези от деня на инцидента.

Според свидетели младият мъж танцувал на музика и помолил посетител да го снима с тигъра на заден план. След това започнал да се катери в заграждението, въпреки опита на жена да го спре, и паднал от височина около 3,6 метра.

По време на нападението той извикал няколко пъти „Стоп“. Според публикуваните сведения направил и жест, наподобяващ знак от системата за комуникация Макатон.

Службите за спешна помощ били повикани около 13:35 ч.

Семейството призова за уважение и прекратяване на спекулациите

В изявление, разпространено във вторник чрез полицията, близките на Чапман описаха загубата си като опустошителна.

„Уилям беше умен, топъл и обаятелен млад мъж, когото семейството му обичаше безкрайно. И той ги обичаше със същата сила“, се казва в изявлението.

Семейството съобщи, че младият мъж е страдал от сериозно психично заболяване в продължение на няколко години и му били предписани силни медикаменти. Близките подчертаха, че предстои съдебният лекар да установи дали и как състоянието му е повлияло на трагичния инцидент.

„Семейството е напълно съкрушено от загубата и се опитва да осмисли случилото се“, заявиха те.

Близките призоваха хората да спрат да публикуват и разпространяват кадрите от нападението, като подчертаха, че това им причинява допълнителен стрес в изключително тежък момент. Те изразиха надежда компетентните органи да изяснят обстоятелствата, довели до смъртта на сина им.

Младият мъж е имал актьорска кариера

Във вторник стана известно, че Чапман е участвал в няколко телевизионни продукции като дете.

През 2009 г. той се появява в комедийната драма на ITV „May Contain Nuts“ заедно с актрисата Шърли Хендерсън, позната и с ролята си на Стенещата Миртъл във филмите за Хари Потър. В продукцията той играе Алфи Чаплин, син на героинята на Хендерсън.

През 2012 г. участва и в поредицата на BBC „Истински истории“, където изпълнява ролята на младия Едуард Дженър — английски лекар и учен, известен с пионерската си работа във ваксинацията.

Чапман има и малка роля в историческата драма на ITV „Breathless“, излъчена през 2013 г. С времето актьорските му участия изглежда са намалели и през последните години преди смъртта му няма данни за значителна работа на екран.