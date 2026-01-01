Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social видео, генерирано с изкуствен интелект, в което се изправя срещу тигър, напада го и накрая го опитомява. Публикацията идва след трагичен инцидент в зоопарк в Йоркшир, Великобритания, при който 24-годишният Уилям Чапман загина след нападение от тигър.
Клипът, разпространен във вторник, показва дигитална версия на американския президент, която се бори с животното, преди двамата да се сприятелят. На заден план звучи песента „The Lion Sleeps Tonight“.
Видеото е публикувано малко след като Тръмп споделя и реални кадри от фаталния инцидент, придружени от коментара: „Никога не се забърквайте с природата! Президент DJT!“
Trump actually posted this AI video of him with a tiger in the middle of the night. This man is demented and mentally unwell. https://t.co/LdVgdCw5xh— Harry Sisson (@harryjsisson) October 14, 2026
Семейството на загиналия мъж призова обществеността да спре да разпространява записите от нападението, които се появиха в социалните мрежи.
Фаталното нападение в зоопарка
Уилям Чапман загина в събота, след като влязъл в заграждението на тигър в Йоркширския парк за диви животни. По информация от случая животното, сибирски тигър на име Атай, го нападнало смъртоносно.
Видеозапис от инцидента показва как младият мъж влиза в заграждението и се приближава към тигъра, който лежи върху повдигната дървена платформа. Малко след това животното го напада. На записа се чуват викове на ужасени посетители.
Мъж загина, след като влезе при тигрите в британски парк
В дните преди смъртта си Чапман публикувал в социалните мрежи снимки и видеоклипове. На един от тях той се приближава към голямата котка, а друга публикация го показва с Библия и арбалет, облечен в дрехи, подобни на тези от деня на инцидента.
Според свидетели младият мъж танцувал на музика и помолил посетител да го снима с тигъра на заден план. След това започнал да се катери в заграждението, въпреки опита на жена да го спре, и паднал от височина около 3,6 метра.
По време на нападението той извикал няколко пъти „Стоп“. Според публикуваните сведения направил и жест, наподобяващ знак от системата за комуникация Макатон.
Службите за спешна помощ били повикани около 13:35 ч.
En man klättrade ner i tigerhägnet på Yorkshire Wildlife Park i England och dödades av en tiger – inför ögonen på besökare. https://t.co/zxpzIcRYk9 https://t.co/qdPnS6HaiB— Bulletin (@Bulletin_Nu) October 12, 2026
Семейството призова за уважение и прекратяване на спекулациите
В изявление, разпространено във вторник чрез полицията, близките на Чапман описаха загубата си като опустошителна.
„Уилям беше умен, топъл и обаятелен млад мъж, когото семейството му обичаше безкрайно. И той ги обичаше със същата сила“, се казва в изявлението.
Семейството съобщи, че младият мъж е страдал от сериозно психично заболяване в продължение на няколко години и му били предписани силни медикаменти. Близките подчертаха, че предстои съдебният лекар да установи дали и как състоянието му е повлияло на трагичния инцидент.
„Семейството е напълно съкрушено от загубата и се опитва да осмисли случилото се“, заявиха те.
Близките призоваха хората да спрат да публикуват и разпространяват кадрите от нападението, като подчертаха, че това им причинява допълнителен стрес в изключително тежък момент. Те изразиха надежда компетентните органи да изяснят обстоятелствата, довели до смъртта на сина им.
Trump posts bizarre AI video parodying Yorkshire zoo tiger attack that shows president wrestling and taming the beast https://t.co/6LpDzSuV98— Daily Mail (@DailyMail) October 14, 2026
Младият мъж е имал актьорска кариера
Във вторник стана известно, че Чапман е участвал в няколко телевизионни продукции като дете.
През 2009 г. той се появява в комедийната драма на ITV „May Contain Nuts“ заедно с актрисата Шърли Хендерсън, позната и с ролята си на Стенещата Миртъл във филмите за Хари Потър. В продукцията той играе Алфи Чаплин, син на героинята на Хендерсън.
През 2012 г. участва и в поредицата на BBC „Истински истории“, където изпълнява ролята на младия Едуард Дженър — английски лекар и учен, известен с пионерската си работа във ваксинацията.
Чапман има и малка роля в историческата драма на ITV „Breathless“, излъчена през 2013 г. С времето актьорските му участия изглежда са намалели и през последните години преди смъртта му няма данни за значителна работа на екран.