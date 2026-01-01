Мъж почина, след като влязъл в заграждение за тигри в британския Йоркширски парк за диви животни. Въпреки усилията на медицинските екипи той бил обявен за мъртъв на място.

Полицията съобщи, че сигналът за инцидента е получен в 13:35 ч. в събота, 10 октомври. По първоначална информация мъжът е влязъл в заграждението за тигри в парка, разположен близо до град Донкастър, в Северна Англия.

„Спешните екипи пристигнаха на място, но за съжаление, въпреки усилията на медицинския персонал, мъжът беше обявен за мъртъв“, се посочва в полицейското съобщение.

От полицията уточниха, че тигърът не е пострадал при инцидента. Животното, което се казва Алтай, няма да бъде евтаназирано, потвърдиха от парка.

След случилото се хората в парка бяха евакуирани. Тигърът остана в заграждението, а властите заявиха, че няма допълнителна опасност за обществеността.

Паркът изрази съболезнования на близките

В изявление от Йоркширския парк за диви животни потвърдиха, че в едно от загражденията за тигри е станал „сериозен инцидент“. От ръководството съобщиха, че процедурите за действие при извънредни ситуации са били задействани незабавно.

В последващо съобщение, публикувано в неделя, екипът на парка изрази съболезнования на семейството и близките на починалия.

„Нашите мисли и най-искрени съболезнования са със семейството и близките на мъжа, който за съжаление загуби живота си“, се казва в изявлението.

От парка съобщиха още, че са получили множество запитвания за състоянието на тигъра Алтай. Те увериха, че животното е в безопасност и няма да бъде евтаназирано заради инцидента.

Служителите на парка са силно разстроени от случилото се и получават специализирана психологическа подкрепа.

Междувременно полицията потвърди, че семейството на загиналия е уведомено и за него се грижат специализирани служители.