Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки. Тя се провежда в Костинброд и е свързана с ВиК сектора.

По предварителна информация днешните действия са последствие от т.нар. бургаска афера във ВиК, при която беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков.

Разследващите проверяват информация за неправомерно отклоняване на средства, предназначени за изпълнението на обществени поръчки. Предполага се, че става въпрос за сериозни финансови суми.

При днешната операция в Костинброд са открити големи количества пари и скъпи вещи. Установени са и луксозни къщи, които представляват интерес за разследването.