Автор на поредица кражби на територията на район „Източен“ в Пловдив е разкрит и задържан от служители на Шесто РУ. Това съовщиха от полицията.

43-годишният мъж е с криминално досие и осъждан, а по предварителни данни посегателствата извършил в периода 3 - 9 октомври.

Криминално проявен мъж задигна телевизор на съседа си и портмоне на възрастна жена от храм

От посетители в гробищен парк задигнал торбичка с мобилен телефон и две портмонета с дребна парична сума. Друго чуждо портмоне с 250 евро пък откраднал на паркинг на голяма търговска верига, а още около 200 евро отнел от офис, в който влязъл с взлом.

Документирането на случаите продължава, разследващите работят и по установяване на съпричастността на задържания към други подобни кражби.