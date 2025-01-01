Хванаха 20-годишен криминално проявен мъж за кражби в Пловдивско, съобщиха от полицията.
Той е заловен на 12 ноември. Младият мъж е от Белозем и е задигнал телевизор от къщата на свой съсед в края на миналия месец.
Мъжът е с криминални регистрации, а в хода на разследването е установено още едно посегателство, което извършил този вторник.
В двора на православен храм в същото село той отнел портмоне с документи и пари от възрастна жена.
Документирането на случаите продължава, предстои материалите да бъдат внесени в прокуратурата.