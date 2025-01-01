Заловиха 29-годишен мъж за кражби на пари от храмове в Софийско, съобщиха от полицията.

Операцията по задържането му е проведена на 13 октомври след информация за разбита кутия за дарения в параклис в село Маджаре, в която е имало около 150 лева, както и за идентични кражби на парични средства, извършени през почивните дни от храмове в селата Бели Искър и Шипочане.

Рецидивист задигна пари от столичния храм „Света Неделя“

Установено е, че той се придвижва в района с таксиметров автомобил. Колата е спряна на пътя за село Доспей.

При претърсване у водача са открити парична сума в монети и банкноти и две отвертки, а в таксито - още инструменти за взлом, банкноти и множество монети, поставени в кутия и чаша.

Мъжът е осъждан. Работата по документиране на цялостната му престъпна дейност продължава.