Четирима души са задържани за серия кражби в Поморийско, съобщиха от полицията.

Непълнолетен младеж от Каблешково е установен от служители на Районното управление в Поморие за три посегателства срещу частни имоти.

На 24 август той разбил входната врата на къща, собственост на 45-годишна жена от Бургас. В жилището били разхвърляни вещи, а нанесените материални щети възлизат на около 200 евро. Два дни по-късно младежът проникнал през отворен прозорец в дома на 64-годишен мъж, откъдето откраднал 200 евро. На 28 август по същия начин влязъл в жилището на 61-годишна жена и отнел още 160 евро.

При друга полицейска акция са задържани трима мъже на 22, 23 и 25 години от село Бата, заподозрени за серия кражби на дизелово гориво от строителни машини.

Задържаха седем души за кражба на дизел край Белоградчик

Разследването установило, че на 29 септември тримата откраднали 140 литра дизел на стойност 270 евро от багер, паркиран на строителен обект в село Лъка, където се изгражда водопровод.

Двама от тях – на 23 и 25 години, са свързани и с кражбата на общо 1000 литра гориво за 2000 евро от техника, използвана при ремонта на общинския път между селата Горица и Порой.

Посегателствата са извършени в периода от август до 23 септември.

Същите двама мъже са установени и като извършители на опит за кражба на дизел от строителна техника в центъра на село Порой.

И четиримата задържани са направили пълни самопризнания. Работата по документиране на престъпленията продължава.