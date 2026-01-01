В новия епизод на NOVA LAB ГРИЖА на Даниела Пехливанова гостува д-р Даниела Петрова – д.м. клиничен токсиколог и изобретател, за да разкаже за неподозираната връзка между трилионите бактерии в нас и нашето здраве. Става дума за българска бактерия, извлечена от извор в Стара планина, която е стигнала дори до Антарктида с екип от български учени и която оказва се, е свързана с дълголетието на нашите баби и дядовци.

Микробиомът – нашият втори мозък

В тялото ни живеят около 3 кг бактерии, като по-голямата част от тях са в дебелото черво. Те са ключът към нашето здраве, тъй като "60% от имунната ни система е в дебелото черво." Нарушаването на този баланс, предизвикано от химични вещества и нездравословен начин на живот, води до заболявания и спад в имунитета. Д-р Петрова цитира Петър Дънов, че дебелото ни черво е нашият втори мозък, който определя нашето здраве.

Уникалността на Lactobacillus bulgaricus и изворното откритие

Българската бактерия Lactobacillus bulgaricus е особена – за разлика от други, тя не живее постоянно в нас, а "трябва да се внася постоянно отвън." Ето защо Нобеловият лауреат Иля Мечников още през 1905 г. свързва дълголетието на българите с консумацията на кисело мляко. Д-р Петрова и екипът ѝ, вдъхновени от легенди за лечебни извори, откриват щам Lactobacillus bulgaricus DWJ1 в извор в Стара планина. Този първи в света щам, изведен по воден произход, е признат с американски патент.

Психобиотик – връзката между червата и психичното ни здраве

Чревното здраве влияе пряко на психиката. Д-р Петрова въвежда понятието "психобиотик" – това са пробиотични щамове, които, регулирайки чревния баланс, подобряват усвояването на важни витамини (B6, B12) и минерали (магнезий, цинк). Те влияят на нервната система, намаляват стресовите хормони и увеличават тези на щастието – серотонин и гама-аминомаслена киселина, подобрявайки психичното благополучие и съня.

Научно доказани ефекти: От пост-COVID до Антарктида

Ефектите на психобиотиците са научно доказани. Клиничният токсиколог твърди, че американско проучване с българско участие показва, че Lactobacillus bulgaricus прави мишките по-малко агресивни, с по-добра социална адаптация и с по-добър физиологичен сън. Екипът на д-р Петрова изследва своя щам DWJ1 при пациенти с пост-COVID синдром, като постига подобрение на настроението и съня. Три последователни българските антарктически мисии също изследват ефекта от щама. „Моряците, приемащи DWJ1, имат почти нулеви нива на стрес, много подобрен физиологичен сън и нормално ниво на кортизола, въпреки екстремните условия на експедицията“, допълва д-р Петрова.

Храненето – основа на здравия микробиом

Днешният начин на хранене, доминиран от преработени храни и химични добавки, е основна причина за дисбактериозата в организма ни. "Приемането на химични вещества... нарушава нашия микробиом," предупреждава д-р Петрова. Тя съветва да се избират чисти, регионални продукти, и да се избягва преработката (например обезмасленото мляко). Признаци за нарушен микробиом са обложен език, подуване на стомаха, газове и чести гъбични инфекции.

Антитуморен потенциал

Още през 1955 г. е доказан антитуморен ефект на Lactobacillus bulgaricus, който произвежда уникалната D-млечна киселина. Последни изследвания с DWJ1, проведени в Индия, потвърждават, че щамът "намалява туморния растеж и образуването на туморни клетки, като влияе на имунитета", казва токсикологът. И допълва, че той активира клетките убийци" (М1 макрофаги), които са първата армия срещу туморните клетки.

Съвет за дълъг и здравословен живот

За да сме здрави, д-р Петрова препоръчва да се храним колкото се може правилно, с по-чисти храни и да се движим умерено. И най-важното: "всеки ден да приемаме този дар от Бога, който имаме ние – Lactobacillus bulgaricus", завършва тя.

Целия епизод на подкаста NOVA LAB Грижа може да видите в YouTube на @novalabofficial