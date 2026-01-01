Значителни количества дъжд паднаха през последното денонощие в различни части на страната. Най-интензивни са били валежите в Троянския Балкан, където са измерени до 36 литра на квадратен метър. В Хасковско най-много дъжд е отчетен в село Царева поляна – 25 литра на квадратен метър.

Хасково

За последното денонощие в област Хасково най-много дъжд - 25 литра на квадратен метър, е паднал в село Царева поляна, община Стамболово, съобщиха дежурните в хидрометереологичната обсерватория в Хасково. За вчера Националният институт по метеорология и хидрология бе обявил оранжев код за опасност от интензивни валежи, а за днес кодът е жълт.

В областния център Хасково са регистрирани 16 литра на квадрат, а в Димитровград - 13,5 литра на квадрат. Най-малко дъжд е валял в Любимец и в харманлийското село Изворово - 7,8 литра на квадрат. Днешните прогнози са за слаби превалявания, допълниха от обсерваторията.

Това е първата по-сериозна валежна обстановка в региона от денонощието на 4 срещу 5 юни, когато в село Минерални бани се изваляха 36,5 литра на квадрат дъжд.

Ловеч

Най-голямо количество дъжд през последното денонощие в Ловешка област е отчетено в Троянския Балкан. Валежите са достигнали до 36 литра на кв. метър, съобщи за БТА Мартин Мачев, директор на Националния институт по метеорология и хидрология – филиал Плевен.

Най-много дъжд е паднал в троянското село Черни Осъм – 36 литра на кв. метър, както и в Шипково и Чифлик – близо 32 литра на кв. метър.

В Троян и Априлци – количеството на валежите е съответно – 24 и 25 литра на кв. метър.

В Ловеч са измерени 13,4 литра на кв. метър, почти толкова са и в Угърчин, а в Тетевен са едва 4,3 литра на кв. метър, в село Рибарица – 11,1 литра на кв. метър.

Нивата на реките не са се покачили много – с около 10-15 см. В Ловеч нивото на река Осъм е 11 см, в Троян – 16 см, а на река Вит при Тетевен е 77 см.

От Областната дирекция на МВР в Ловеч съобщиха, че няма постъпили сигнали за проблеми, свързани с дъждовете през последното денонощие.