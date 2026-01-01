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Пътнически самолет на индийската авиокомпания Air India, изпълняващ полет от Франкфурт до Ню Делхи, беше отклонен към Джайпур заради сигнал за възможно отвличане. Самолетът кацна безопасно, а всички 306 души на борда са невредими, съобщава индийското издание India Today. 

Самолетът Boeing 787-9, изпълняващ полет AI2030, е пренасочен към международното летище в Джайпур, след като авиодиспечерите получили сигнал за възможна незаконна намеса в управлението на въздухоплавателното средство.

По първоначална информация самолетът е подал код 7500 — международен сигнал, използван при съмнение за отвличане или друга незаконна намеса. След получаването му авиодиспечерите са разпоредили отклоняване на полета от първоначалния маршрут към Ню Делхи.

След кацането самолетът е преместен на изолирана стоянка за щателна проверка. Служители на службите за сигурност са извели пътниците и са извършили проверки на самолета и багажа.

Ръководителят на летището в Джайпур Чаран Сингх заяви, че според първоначалните данни сигналът може да е бил подаден по погрешка от пилота. Обстоятелствата около инцидента се разследват.

Към момента няма потвърждение за реален опит за отвличане. Air India все още не е публикувала подробна официална позиция по случая.

Пътниците трябва да продължат към крайната си дестинация съгласно установените процедури, съобщиха летищните власти.

The Independent
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