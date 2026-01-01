Пътнически самолет на индийската авиокомпания Air India, изпълняващ полет от Франкфурт до Ню Делхи, беше отклонен към Джайпур заради сигнал за възможно отвличане. Самолетът кацна безопасно, а всички 306 души на борда са невредими, съобщава индийското издание India Today.
Самолетът Boeing 787-9, изпълняващ полет AI2030, е пренасочен към международното летище в Джайпур, след като авиодиспечерите получили сигнал за възможна незаконна намеса в управлението на въздухоплавателното средство.
An Air India flight (AI2030) from Frankfurt to Delhi was diverted to Jaipur following a security alert triggered by a suspected hijack threat. Flight AI2030 landed safely at Jaipur International Airport, where the aircraft was moved for security checks. #airindia #hijack #airindiaemergencylanding #wion— WION (@WIONews) October 14, 2026
По първоначална информация самолетът е подал код 7500 — международен сигнал, използван при съмнение за отвличане или друга незаконна намеса. След получаването му авиодиспечерите са разпоредили отклоняване на полета от първоначалния маршрут към Ню Делхи.
След кацането самолетът е преместен на изолирана стоянка за щателна проверка. Служители на службите за сигурност са извели пътниците и са извършили проверки на самолета и багажа.
हाईजैक का सिग्नल, फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान की जयपुर में एमर्जेंसी लैंडिंग https://t.co/q0QhzG3rEm https://t.co/OiFnPFsiay— Divya Himachal (@DivyaHimachal) October 14, 2026
Ръководителят на летището в Джайпур Чаран Сингх заяви, че според първоначалните данни сигналът може да е бил подаден по погрешка от пилота. Обстоятелствата около инцидента се разследват.
Към момента няма потвърждение за реален опит за отвличане. Air India все още не е публикувала подробна официална позиция по случая.
Пътниците трябва да продължат към крайната си дестинация съгласно установените процедури, съобщиха летищните власти.