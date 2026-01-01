Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно предложи на Пленума на ВСС да назначи за временно изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова.

Коя е Магдалена Лазарова - и.ф. главен прокурор на България

Към момента Лазарова е единственият зам.-главен прокурор, отбелязва NOVA.

Ако бъде назначена, Лазарова ще заема поста, на който сега е Ваня Стефанова, за 6 месеца - от 23 октомври. Шестмесечният срок за изпълнение на длъжността на сегашния и.ф. главен прокурор изтича на 22 октомври.

Ако Лазарова приеме предложението, кандидатурата ѝ трябва да бъде разгледана от Пленума на ВСС утре, 15 октомври.

Миналата седмица кадровиците решиха да попитат Магдалена Лазарова дали ще се съгласи да оглави държавното обвинение за следващите шест месеца. В писмо до Прокурорската колегия на ВСС министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че той няма да предлага изпълняващ функциите, но разчита в надпреварата за поста да участват поне двама кандидати.