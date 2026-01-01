Министърът на правосъдието Николай Найденов изпрати писмо до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС), с което призовава Колегията да предложи на Пленума възможност за реален избор между кандидати с ясно заявени позиции и визия за прокуратурата за следващия шестмесечен срок. Това съобщиха от Министерството на правосъдието.

Той настоява до 22 октомври, когато изтича мандатът на настоящия и.ф. главен прокурор, да се разшири кръгът на предложените лица, които отговарят на изискванията, да не прилага старшинството като определящ критерий, да бъдат изслушани кандидатите относно намеренията им за срока, в който ще изпълняват функциите, както и изборът да бъде видим и прозрачен, за да бъде възстановено доверието в институцията.

Найденов заявява, че ПК е органът, който по закон и по компетентност следва първи да осигури пълнота на кръга от кандидати, преди Пленумът да вземе решение. Поради това, както и поради текущата процедура по избор на членове на ВСС, министърът посочва, че към настоящия момент няма да упражни правото си да номинира временен ръководител на прокуратурата. По този начин се избягват всякакви съмнения за вмешателство на изпълнителната власт върху съдебната. Вторият аргумент, който министърът изтъква в писмото си, е, че не е получил кадрова справка за тези, които са дали съгласие да поемат функциите на и.ф. главен прокурор. Според предоставените от прокуратурата данни двама завеждащи отдели от Върховна касационна прокуратура са изразили съгласие да поемат длъжността за следващите шест месеца. С писмото те са препратени на ПК на ВСС за преценка при номинацията на кандидати.

Битката за поста главен прокурор: Правосъдният министър поиска списък с потенциални кандидати

Правосъдният министър обръща внимание на факта, че от юни 2023 г. за прокуратурата е станало практика да се ръководи от временно изпълняващи функциите, въпреки че замисълът на Закона за съдебната власт е това да става по изключение. Найденов припомня, че досегашните избори с единствен кандидат не са приключвали позитивно за прокуратурата.

Министърът очаква в кратък разумен срок след определянето на новия и.ф. главен прокурор да бъдат демонстрирани „реални действия по възстановяването на доверието в институцията, включително по организацията на работата и установените проблеми, например в Софийска градска прокуратура“.

На 7 октомври Прокурорската колегия на ВСС реши да предложи на прокурор Магдалена Лазарова – Проданова да бъде и. ф. главен прокурор. Ако Лазарова се съгласи, предложението ще бъде гласувано от Пленума на ВСС. Към момента тя е заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът се предлага на нея.