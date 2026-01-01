Министърът на правосъдието Николай Найденов чака отговор на писмо до и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, за да прецени дали да се възползва от законовата възможност да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет временно изпълняващ функциите главен прокурор, съобщиха от пресцентъра на правосъдното ведомство.

На 7 октомври министър Найденов е изпратил писмо до и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова. В него се иска информация за: списъчния състав на всички прокурори, които заемат длъжността „завеждащ отдел“ във Върховната касационна прокуратура (ВКП); кои от завеждащите отдели са съгласни писмено да бъдат предложени за временно изпълняващ функциите главен прокурор; кадрови справки на тези, които са дали съгласието си писмено.

В писмото не е посочено нито едно име. Към настоящия момент отговор все още няма. Министърът ще прецени дали и как да упражни правомощието си едва след като получи отговора, се посочва още от правосъдното ведомство.

Министърът има право да номинира, а не избира. Решението е изцяло на Пленума на ВСС, се подчертава в съобщението. Отбелязва се, че шестмесечният срок за изпълнение на длъжността на сегашния и.ф. главен прокурор изтича на 22 октомври 2026 г. Припомня се, че прокурорската колегия е поискала съгласие само от един човек, което до голяма степен предопределя избора, отбелязват от ведомството.

Министърът на правосъдието счита, че законът дава възможност да има повече от една кандидатура, за да се осигури състезателност в процеса. По този начин ще бъде спазен и принципът на прозрачност и отчетност в действията на прокуратурата и Висшия съдебен съвет. Такъв процес е очакван от цялото общество, се казва в съобщението.

На 7 октомври Прокурорската колегия на ВСС реши да предложи на прокурор Магдалена Лазарова – Проданова да бъде и. ф. главен прокурор. Ако Лазарова се съгласи, предложението ще бъде гласувано от Пленума на ВСС. Към момента тя е заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът се предлага на нея.